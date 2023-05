Mercedes Classe E: les anti-EQE ne sont pas oubliés

La nouvelle Mercedes Classe E – sixième génération – s’est dévoilée telle qu’on l’a toujours connue : une imposante berline à la classe sobre innée. Mais elle renferme les toutes dernières technologies.

Présente dans la gamme sous le dénominatif Classe E depuis 1993, la berline est l’une des voitures les plus réussies et profitables de la marque à l’étoile. Un succès mondial grâce à une image sobre et de la rigueur qui ont fondé sa réputation, en berline mais aussi en break. Même si les compagnies de transport de personne ont évolué (en modèles), la Classe E reste l’archétype du taxi idéal. La nouvelle génération, attendue cet été dans les showrooms est un petit événement chez Mercedes. Elle sera vendue aux côtés de la EQE, son pendant 100% électrique dans la gamme. Et bien sûr, elle reste l’ennemie jurée de sa plus grande concurrente, la BMW Série 5.

Des proportions connues, certes, mais toute la carrosserie évolue dans son intégralité

Forcément, la nouvelle Classe E a droit aux toutes dernières évolutions dans le domaine de l’infodivertissement.

Simple et harmonieuse

Sa ligne n’a pas fondamentalement changé, on retrouve des proportions simples, mais très harmonieuses. La calandre, les boucliers et les phares modernisent un ensemble archi-connu, ce qui est une qualité : rassurer la clientèle historique qui n’a pas forcément cédé aux nouveaux modèles électriques (EQS, EQE) ni aux SUV. Très longue (4,95 m), son empattement grandit encore pour atteindre 2,96m et offrir un habitacle digne de ce nom à 4, voire 5 adultes tout en conservant un coffre de 540 litres de contenance. Heureusement, un système de roues arrière directrices facilite les demi-tours et manœuvres de parking. Au volant, on est par contre très surpris par le nouveau tableau de bord qui intègre un grand écran infodivertissement MBUX. Un écran qui, en option, peut se prolonger jusque devant le passager avant. La bonne vieille Classe E s’est fortement connectée, disposant des toutes dernières technologies en la matière. On peut l’ouvrir et/ou la fermer depuis son Apple Watch, par exemple et de nombreuses applications sont intégrées d’origine. Un éclairage d’ambiance, mais aussi une sonorisation d’ambiance jouent s’adaptent aux modes et styles de conduite. Pour le confort, le châssis profited’une suspension pneumatique.

Pour reconnaître facilement la nouvelle Classe E, observez ses nouveaux phares « en étoile ».

Thermiques & PHEV

Qu’il s’agisse de la E 200 (204 ch) ou E 200 d (197 ch), les 4-cylindres sont couplés à un système d’hybridation légère. Provisoirement, le moteur de pointe est le E 400 e, une hybride rechargeable mariant le 2 litres essence et un moteur électrique pour donner 252 ch. La E 300 e, selon le même principe, se glisse juste en dessous. Ces hybrides promettent une autonomie 100% électrique de ±100 km. Des versions plus puissantes (AMG) renforceront la gamme, de même qu’une incontournable déclinaison break.