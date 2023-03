Factcheck: l’alcool est-il plus nocif que l’héroïne?

Quelles sont les drogues les plus nocives pour la santé? La question fait l’objet de nombreuses études. La réponse est généralement l’héroïne, le crack ou le crystal meth. Mais quelles sont les drogues les plus nocives pour la société?



Le scientifique britannique David Nutt (Imperial College) a publié la première étude sur ce sujet dans la revue The Lancet en 2010. Il plaçait l’alcool en première position. «En 2019, nous avons étudié les schémas de risque qui contribuent le plus à la charge totale de morbidité en Belgique. Les troubles liés à la consommation excessive d’alcool (6%) pèsent deux fois plus lourd que les troubles liés aux autres drogues (2,8%). L’abus d’alcool (11,3%) figure également parmi les cinq principales causes spécifiques de perte d’années de vie en bonne santé en raison d’une diminution de la qualité de vie», déclare Lies Gremeaux, chercheuse spécialisée en drogues chez Sciensano, à Knack.

Les statistiques criminelles de la police fédérale révèlent qu’en 2021, il y eut près de 62 000 délits commis en lien avec l’abus d’alcool, sur un total d’environ un million. Sur la route, 2 425 accidents, dont 115 mortels, et 34 720 infractions étaient liés à l’alcool.