Sécheresse en France: quelles sont les restrictions d’eau de votre destination de vacances?

La sécheresse en France inquiète. Vingt départements français connaissent déjà des restrictions d’eau. Notamment concernant le remplissage des piscines. Et cela ne va pas aller en s’améliorant.

L’été n’a pas encore commencé et, pourtant, la sécheresse en France est déjà bien présente. Une large majorité des nappes phréatiques atteignent déjà des niveaux préoccupants. Selon un récent calcul du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), plus des deux tiers (68%) des nappes sont à des « niveaux modérément bas à très bas », dont 20% à des niveaux très bas. Seules 17% des réserves d’eaux souterraines présentent des niveaux au-dessus des normales.

La sécheresse chez nos voisins pourrait être pire cet été que celle de l’an dernier, pourtant déjà exceptionnelle. « La situation en début de printemps est plus déficitaire que l’année dernière », confirme l’organisme. L’an dernier, 58% des nappes étaient sous les normales en avril. Vingt départements connaissent déjà des restrictions d’usage de l’eau, dont cinq sont au niveau maximal de crise.

Quatre niveaux de sécheresse en France

Dans le tableau ci-dessous, il suffit de taper le nom de votre lieu de vacances (ou du département) pour avoir une vue claire sur le niveau de restriction en vigueur.

Quatre niveaux existent:

Vigilance (en gris): une sensibilisation est mise en place pour inciter à économiser l’eau, aucune restriction à ce stade

(en gris): une sensibilisation est mise en place pour inciter à économiser l’eau, aucune restriction à ce stade Alerte (en jaune): interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, restrictions d’arrosage, de remplissage et de vidange de piscine, de lavage de véhicules

(en jaune): interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, restrictions d’arrosage, de remplissage et de vidange de piscine, de lavage de véhicules Alerte renforcée (orange): interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, restrictions renforcées d’arrosage, de remplissage et de vidange de piscine, de lavage de véhicules

(orange): interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, restrictions renforcées d’arrosage, de remplissage et de vidange de piscine, de lavage de véhicules Crise (rouge): uniquement les usages prioritaires

Vous n’avez pas trouvé votre lieu de vacances? N’hésitez pas à vous rendre ici.

Pour le remplissage et la vidage des piscines privées, seules les remises à niveau et les premiers remplissages sont autorisés aux niveaux alerte et alerte renforcée. Au niveau crise : le remplissage et la remise à niveau sont interdits. Pour les piscine ouvertes au public, ceux-ci sont déjà interdits depuis le niveau alerte renforcée. Le lavage des véhicules est interdit chez les particuliers au niveau d’alerte, interdit chez les professionnels au niveau de crise.

L’arrosage des golfs est interdit de 8h à 20h au niveau alerte avec une réduction des volumes. Au niveau alerte renforcée, il est interdit, à l’exception des greens et départs. Au niveau crise : il est interdit, à l’exception des greens. L’arrosage des terrains de sport est interdit de 11 à 18h en alerte et alerte renforcée. Et totalement interdit au niveau crise (avec une exception possible pour les terrains à enjeu national ou international).

La totalité des mesures sont à retrouver ici.

Les prévisions pour cet été

Pour le ministère français de la Transition écologique, 26 départements (sur 96 en France métropolitaine) sont en « risque très probable de sécheresse d’ici la fin de l’été ». La plupart se situent dans le sud-est du pays, notamment le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône, et dans le bassin parisien.