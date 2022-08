Plus de 1.000 ours bruns vivent en Slovaquie

Plus de 1.000 ours bruns vivent dans l’ouest des Carpates en Slovaquie, selon une nouvelle étude. La population d’ours est restée stable au cours des dernières décennies, explique un chercheur de l’Université Charles de Prague.

Pour mener cette étude, les travailleurs du département de protection de la nature slovaque ont récolté plus de 2.000 échantillons d’excréments et de poils. Ces échantillons ont ensuite été analysés par un laboratoire à Prague pour déterminer leur ADN.

Un randonneur de 57 ans avait été tué en juin 2021 par un ours brun en Slovaquie. Il s’agissait d’une première en plusieurs décennies. Cet incident avait donné lieu à des débats sur la population d’ours bruns, certains observateurs se demandant si ces mammifères n’étaient pas trop nombreux. Ces derniers sont strictement protégés en Slovaquie.

Si Pavel Hulva, le chercheur à l’origine de l’analyse, ne nie pas la dangerosité potentielle des ours pour l’humain, il rappelle que quelques gestes simples peuvent permettre d’éviter des désagréments. Les sources de nourriture, comme les poubelles, doivent par exemple être conservées à l’abri des ours. Le chercheur plaide également pour une meilleure sensibilisation du grand public sur le comportement des ours lorsqu’ils sont confrontés à l’humain.