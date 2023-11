Pluie d’étoiles filantes la semaine prochaine

Ces dernières devraient être nombreuses la semaine prochaine puisque, comme chaque année à cette époque, la Terre traversera les Léonides.

Alimenté par la comète Tempel-Tuttle, l’essaim météoritique des Léonides atteindra son pic dans la nuit de vendredi à samedi prochain, avec une fréquence qui devrait monter à 20 voire 30 étoiles filantes par heure, signale le site spécialisé Meteovista. Mais les jours précédents et suivants pourraient aussi offrir de belles opportunités d’observation, les plus propices se situant vers 5 heures du matin, depuis un poste le moins pollué possible par la luminosité. Néanmoins, le ciel couvert des prochaines nuits ne laissera sans doute que peu d’opportunités de capturer des étoiles filantes du regard, bien que