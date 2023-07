Pêche en mer du Nord: on n’a jamais autant pêché de calamar, aussi peu de cabillaud

La pêche belge en mer du Nord retrouve des couleurs après quelques années difficiles. En 2022, 13 217 tonnes de poisson ont été vendues dans nos ports, contre 11 901 tonnes en 2021. La sole reste l’espèce la plus courante, et les crevettes font leur retour.

Article de Wolf France

Le calamar représente une proportion toujours plus importante du produit de la pêche, en raison de l’augmentation de la température de la mer et de l’évolution de la demande. Le cabillaud, lui, fuit vers les eaux plus froides du nord. On n’en a jamais aussi peu pêché au cours des vingt dernières années.