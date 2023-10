Les dix êtres vivants les plus grands de la planète

Le site TreeHunger fait l’inventaire des dix organismes vivants les plus grands qui peuplent notre planète. Plantes, vertébrés, champignons, mollusques, etc. rivalisent en matière de records.

Le plus grand animal © iStock

Le plus grand animal est la baleine bleue, ou Balaenoptera musculus. Elle peut mesurer jusqu’à 30 mètres et pèse environ 170 tonnes.

La plus grande fleur © iStock

Nommée Rafflesia arnoldii, cette « fausse fleur » (car elle n’en a pas les véritables caractéristiques) est la plus souvent citée comme la plus grande fleur du monde. Elle peut atteindre 1 mètre de diamètre et peser jusqu’à 11 kg. La véritable plus grande fleur du monde est pourtant l’Arum titan. Elle a un diamètre plus petit, mais peut atteindre une hauteur de 3 mètres. Elle est aussi connue pour son odeur pestilentielle de cadavre en décomposition servant à appâter les insectes.

Le plus haut animal © iStock

Il s’agit bien sûr de la girafe. C’est également le plus grand mammifère terrestre. Elle peut atteindre jusqu’à 5.8 mètres grâce à son grand cou et ses longues jambes.

L’oiseau le plus lourd © iStock

L’autruche pèse en moyenne 150 kilos (pour les mâles) et mesure environ 2.5 mètres. En raison de ces mensurations, cet oiseau est incapable de voler.

Le plus gros arbre © iStock

Le séquoia géant n’est pas l’arbre le plus grand, mais celui avec le plus grand volume. Il fait en général près de 1500 mètres cubes.

Le plus grand invertébré © iStock

La pieuvre géante est le plus grand invertébré connu. Elle peut peser 450 kilos et mesurer 9 mètres.

Le plus gros animal terrestre © iStock

L’éléphant de la savane d’Afrique est l’espèce terrestre la plus grande. Il mesure en moyenne 4 mètres à l’épaule et pèse environ 6 tonnes pour le mâle et 4 tonnes pour la femelle.

Le plus grand reptile © iStock

Le crocodile de mer est non seulement le plus grand (environ 6.5 mètres) reptile terrestre, mais aussi le plus grand prédateur.

L’organisme vivant le plus lourd © Fishlake National Forest

Pando est une colonie d’arbres située dans l’Utah, aux États-Unis. Elle est considérée comme l’organisme vivant le plus lourd et le plus âgé de la planète, avec un poids estimé à 6 000 tonnes et un âge de 80 000 ans.

Le plus grand d’entre tous © iStock

Étonnement, il s’agit d’un champignon appelé Armillaria solidipes. Le spécimen le plus grand découvert mesurait 8,9 km2 et était situé dans l’Oregon aux États-Unis. Il a été estimé qu’il était vieux de 2400 ans.