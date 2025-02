L’arrêt de Doel 1 a démarré, ce sera ensuite le tour de Doel 2 et Tihange 1

La mise à l’arrêt progressive de Doel 1, le plus vieux réacteur nucléaire du pays, a démarré. La centrale produira de l’électricité jusqu’au 14 février.

Parmi les sept réacteurs nucléaires installés en Belgique, cinq fonctionnent toujours à l’heure actuelle. Doel 3 et Tihange 2 ont respectivement été arrêtés en 2022 et 2023 dans le cadre de la loi de sortie du nucléaire. Cette année, ce sera au tour de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Le précédent gouvernement a conclu un accord avec l’exploitant des centrales, Engie, pour maintenir l’activité de Tihange 3 et Doel 4 jusqu’en 2035.

Doel 1 est le plus ancien réacteur nucléaire du pays, produisant de l’électricité depuis cinquante ans. Il est également l’un des plus petits avec une capacité de 445 mégawatts. Le réacteur produira encore de l’électricité jusqu’au soir du 14 février. Le processus de mise à l’arrêt est cependant déjà en cours, a indiqué Engie.

« Le réacteur nucléaire est en train de s’éteindre. Le combustible nucléaire s’épuise, ce qui entraîne une perte de puissance progressive du réacteur. Celui-ci sera définitivement arrêté tard dans la soirée du 14 février. Ensuite, nous le laisserons refroidir et les barres de combustible seront retirées du cœur. C’est un processus qui prendra plusieurs semaines », a expliqué une porte-parole de l’exploitant.

Doel 1 et Doel 2 sont des réacteurs jumeaux. Cela signifie qu’ils partagent certains composants, comme les pompes, par exemple. Ceux-ci continueront de fonctionner jusqu’à ce que Doel 2 soit également déconnecté du réseau.