« Notre position est connue »: Engie maintient son opposition à la prolongation du nucléaire, pourtant inscrite dans l’accord de gouvernement

Dans son accord de gouvernement, l’Arizona prévoit de prolonger de 10 années de vie supplémentaires les réacteurs Doel 4 et Tihange 3. Engie, qui avait déjà fait part de son opposition, campe sur ses positions.

« Notre position est connue », telle est la réaction de l’exploitant nucléaire Engie à la volonté inscrite dans l’accord de gouvernement de prolonger de 10 ans supplémentaires la durée de vie des réacteurs Doel 4 et Tihange 3. Pas plus tard que la semaine dernière, le CEO d’Engie, Vincent Verbeke, avait en effet déclaré qu’il était « impensable » de garder ces deux réacteurs actifs plus longtemps.

L’accord de gouvernement conclu vendredi prévoit une abrogation de la loi sur la sortie du nucléaire et confirme la volonté de la nouvelle majorité de prolonger de 10 années, en plus des 10 ans déjà accordés, la vie des réacteurs Doel 4 et Tihange 3.

La semaine dernière, Vincent Verbeke, avait déjà annoncé que l’énergie nucléaire ne faisait plus partie des ambitions stratégiques d’Engie, que l’entreprise n’allait dès lors plus y investir et qu’il était « impensable » de prolonger d’autres centrales ou de maintenir les deux réacteurs en question aussi longtemps. Engie dit se concentrer sur le démantèlement des réacteurs déjà arrêtés, l’arrêt en toute sécurité de ceux qui vont bientôt y passer mais aussi sur la prolongation jusqu’en 2035 de Doel 4 et Tihange 3.

La position de l’exploitant était donc connue, le député MR Mathieu Bihet n’avait d’ailleurs pas hésité à qualifier les propos du CEO d' »inacceptables ». Engie dit rester « à la disposition du gouvernement pour répondre à ses questions ou donner des éclaircissements ».

La coalition Arizona ne veut pas seulement prolonger les deux réacteurs mais aussi en construire de nouveaux, peut-on lire dans l’accord de gouvernement. Un plan concret visant au développement, à la construction et à la mise en oeuvre du premier SMR dans le pays est inscrit au rapport.