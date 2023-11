Une alerte orange/jaune a été émise par l’IRM, alors que la tempête Ciaran traverse la Belgique ce jeudi. Des mesures sont prises dans de nombreux endroits en Belgique.

Elle était annoncée, elle est là: la tempête Ciaran souffle sur la Belgique. L’institut royal météorologique (IRM) annonce des rafales de vent comprises entre 70 km/h sur l’est du pays et 110 km/h sur l’ouest du territoire ce jeudi. Elle a émis une alerte orange pour la Côte, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Hainaut. Le reste des provinces belges est en alerte jaune. De nombreuses forêts seront donc fermées au public. Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a par ailleurs été activé. « Nous vous demandons de n’appeler le numéro d’urgence 112 que si un sauvetage est nécessaire ou si vous êtes confronté à une situation où le pronostic vital est engagé », rappelle le service public fédéral.

Sur base de nouveaux calculs, on lance aussi une alerte orange pour le Hainaut et la Flandre Orientale car il y a une probabilité suffisante d’atteindre sur au moins 25% de leurs territoires des rafales maximales entre 100 et 110 km/h. — David Dehenauw (@DDehenauw) November 2, 2023

Le nombre de provinces en alerte orange est donc passé de deux à quatre, comme l’explique le météorologue de l’IRM David Dehenauw sur X. « Sur base de nouveaux calculs, on lance aussi une alerte orange pour le Hainaut et la Flandre Orientale car il y a une probabilité suffisante d’atteindre sur au moins 25% de leurs territoires des rafales maximales entre 100 et 110 km/h ».

Tempête Ciaran: rester chez soi et éviter les zones boisées

La première précaution à prendre avec la tempête Ciaran est bien sûr de rester chez soi autant que possible pour ne pas prendre de risque. Il vaut mieux également éviter les zones boisées, les arbres pouvant céder à la tempête.

« Mettre les objets d’extérieur à l’abri du vent »

Les pompiers recommandent aussi de mettre les objets d’extérieur à l’abri du vent pour éviter qu’ils ne s’abiment ou ne s’envolent. De même, les hommes du feu recommandent de fermer les volets de vos fenêtres, afin d’éviter que les fenêtres ne se brisent.

Vous prenez la voiture? Attention à ces éléments

Il n’est pas non plus recommandés de prendre la voiture dans ces conditions météorologiques. Toutefois, en cas d’utilisation du véhicule, il faut éviter de se garer sous un arbre ou un pylône électrique qui pourraient être renversés lors de la tempête. Sur X, l’agrométéorologue Serge Zaka a tenu à prévenir : « les arbres n’ayant pas perdu leurs feuilles, la prise au vent sera grande, accentuant le risque de chute ».

Eviter les abords des plages

Enfin, il convient d’éviter les abords des plages, où des vagues impressionnantes peuvent déferler avec les rafales de vent.

Trains supprimés en raison de la tempête Ciaran

Aucun train reliant Bruges et la Côte (Ostende, Blankenberge, Zeebrugge et Knokke) ne circule ce jeudi en raison de la tempête, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Sur le reste du réseau, la vitesse est limitée à 80 km/h, et 160 km/h pour les lignes à grande vitesse.

Infrabel supprime également les trains entre Lichtervelde et La Panne d’une part et entre Courtrai et Poperinge d’autre part. « L’intention est de lever cette restriction de vitesse à partir de jeudi soir 18h00, si les conditions météorologiques le permettent », conclut Infrabel. Le gestionnaire assure suivre « la situation en temps réel et pourrait, le cas échéant, adapter ces mesures ».

Pour pouvoir organiser votre voyage au mieux, planifiez le sur le site web de la SNCB.

Parcs et forêts fermés

En Flandre

L’Agence flamande pour la nature et les forêts (ANB) a conseillé à la population d’éviter les forêts et les parcs pendant le passage de la tempête Ciarán.

La province de Flandre occidentale a par ailleurs décidé de fermer préventivement toutes les forêts provinciales à partir de 18 heures ce mercredi. Plusieurs communes ont également pris des mesures spécifiques. À Nieuport, le spectacle historique de lumières « Waar Water Was » n’aura pas lieu ce jeudi. Le zoo pour enfants, le parc sportif, les palissades et les parcs resteront fermés. Il en va de même pour le centre provincial Duinpanne à La Panne. Les réserves naturelles sont également fermées depuis 18 heures ce mercredi.

La ville d’Anvers a également annoncé que les parcs et les cimetières sont fermés.

Enfin, les attractions en plein air du Boudewijn Seapark à Bruges sont également fermées ce jeudi.

A Bruxelles

À Bruxelles, la forêt de Soignes les parcs régionaux, les réserves naturelles et les forêts sont fermés depuis mercredi soir.

En Wallonie

Les parcs et autres espaces boisés sont également fermés ce jeudi au public à Huy, Liège et Waremme, ont indiqué les autorités locales.

Les rues bordées d’arbres et les parcs publics sont fermés jeudi à Huy, depuis 4h00 du matin. La mesure concerne notamment les avenues Delchambre et Godin-Parnajon, les parcs Vierset et Bastin ainsi que le chemin du Chéra. Les lignes de bus de la société TEC seront déviées.

A Liège, les parcs et cimetières ont été fermés dès mercredi soir et jeudi durant toute la journée. Jeudi matin, les autorités liégeoises se concertent avec les forains pour examiner la possibilité d’ouvrir ou non les activités foraines durant la journée, en fonction de la situation météorologique.

Les autorités de Waremme ont également décidé de fermer jeudi leurs espaces boisés. « Sont notamment visés le parc des Mayeurs, la drève de Longchamps et le parc de la Justice de Paix », a précisé le bourgmestre Jacques Chabot.