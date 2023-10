Dépression saisonnière : le temps maussade affecte-t-il réellement la santé mentale ?

Le retour d’un temps automnal rime généralement avec baisse de moral. Si de nombreuses personnes souffrent d’une forme de « blues » à cette période de l’année, seule une minorité de la population est réellement affectée par la dépression saisonnière.

Alors qu’un vent d’été soufflait encore sur la Belgique début octobre, le froid et la pluie ont finalement fait leur grand retour. À en croire les relevés de températures et de précipitations des dix derniers jours, l’automne s’est désormais bel et bien installé. Entre le 17 et le 26 octobre, un total de 48,3 millimètres de précipitations a été relevé à Uccle, soit 29mm de plus que la moyenne enregistrée habituellement à cette même période de l’année. En sachant qu’en Belgique, il pleut en moyenne 910 millimètres par an, le volume de précipitations de la dizaine écoulée est particulièrement important. (La suite de l’article après les infographies).

Ce temps maussade, combiné à un manque de luminosité, peut entraîner une baisse de moral chez de nombreux individus. L’automne coïncide généralement avec le retour de la dépression saisonnière. « Cette pathologie est similaire à une dépression classique, sauf qu’elle se manifeste au changement de saison, précise Sophie Szynal, psychologue clinicienne. Elle est caractérisée par les mêmes symptômes, à savoir une humeur dépressive, un manque d’entrain et de motivation, jusqu’à des signes très profonds de dépression majeure tels que des troubles du sommeil ou une forme d’indifférence générale à la vie. »

Dépression saisonnière ou simple blues?

Seule une minorité de la population – environ 2% – souffre de dépression saisonnière. « A côté de cette dépression, généralement diagnostiquée par des professionnels, tout un chacun peut ressentir les effets d’un temps maussade et gris sur son moral, ajoute Sophie Szynal. C’est ce qu’on appelle le ‘blues’ saisonnier, dont les symptômes sont moins importants que ceux de la dépression au sens scientifique du terme. » Il est estimé qu’environ 25% de la population souffre de ce blues, plus ou moins sérieux selon les individus. « Entre les personnes qui ont une petite baisse de moral et ceux qui sont réellement diagnostiqués dépressifs saisonniers, il existe toute une gamme de sensibilité différentes. »

Tant la dépression saisonnière que le blues saisonnier sont majoritairement causés par le manque de luminosité. « Plus les jours raccourcissent, plus cela devient difficile », observe la psychologue clinicienne. Il n’est donc pas surprenant que ces épisodes dépressifs se manifestent davantage en automne. « Cela se voit d’ailleurs dans nos demandes de consultations psychologiques, insiste Sophie Szynal. Le pic s’observe généralement en octobre et en novembre, car il y a peu de congés, que la période estivale est réellement derrière nous et que les fêtes de fin d’année sont encore loin. Le retour du froid et le temps maussade ne favorisent pas non plus les sorties ou les activités en extérieur. Il y a aussi plus de petits virus qui traînent, donc les gens tombent plus facilement malades. On assiste donc à une sorte de cercle vicieux qui mène à la dépression. »

Luminothérapie et vitamine D

Pour lutter contre la dépression saisonnière, la luminothérapie est fortement recommandée. Cette pratique permet de compenser le manque de luminosité naturelle à l’aide de lampes, de lunettes voire de masques qui diffusent une lumière artificielle, aux vertus quasi-identiques que la lumière du soleil. Il est également conseillé de prendre des compléments de vitamine D. « Presque toute la population belge manifeste des carences en vitamine D, donc c’est bien la preuve que nos organismes manquent de soleil », insiste Sophie Szynal. Enfin, d’autres petites habitudes telles qu’allumer des bougies, éclairer son intérieur ou porter des couleurs vives permettent de maintenir le cap moralement.

A noter que, contrairement aux idées reçues, un temps maussade peut parfois aider les personnes souffrant de dépression ou de baisse de moral. « Cela peut paraître surprenant, mais le mauvais temps permet parfois une certaine harmonie avec le sentiment dépressif, expose Sophie Szynal. Les belles journées d’été ne sont pas forcément synonymes de joie : quand on est vraiment mal mentalement, le beau temps et l’exaltation généralisée des personnes autour de soi peuvent renforcer un sentiment d’isolement et de déconnexion. »