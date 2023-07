Inondations, 2 ans après: pourquoi les pluies extrêmes sont de plus en plus fréquentes (infographies)

En cette mi-juillet, Liège commémore le deuxième anniversaire des inondations meurtrières de 2021. Qui furent la (sinistre) illustration d’une augmentation des épisodes pluvieux extrêmes.

Il y a deux ans, la pluie s’abattait sur la province de Liège avec une intensité extrême: 160 millimètres par mètre carré, alors que des précipitations sont considérées comme intenses à partir de… 20 millimètres, comme le démontrent les infographies ci-dessous, élaborées en collaboration avec l’IRM.

160 millimètres de pluie, soit 18% de la moyenne annuelle belge (910 mm par an) tombés du ciel en quelques heures. Rappelant, sinistrement (39 personnes y ont perdu la vie), que les températures ne sont pas les seules à être impactées par le changement climatique: les précipitations n’y échappent pas non plus. Les événements extrêmes sont devenus de plus en plus fréquents, comme le soulignent ces infographies.

Les précipitations très abondantes sont donc plus fréquentes qu’avant, comme le confirment les données de l’IRM à Uccle, qui identifie les journées de l’été durant lesquelles le cumul atteint au moins 20 millimètres. Il apparaît ainsi que la contribution des jours de fortes précipitations à la quantité annuelle totale de pluie y augmente d’environ 2% par décennie depuis 1981. Mais aussi que ces épisodes sont encore plus extrêmes qu’auparavant: au fil des ans, la quantité maximale de pluie qui s’abat en l’espace d’une heure à Uccle tend à augmenter (+ 2,85 millimètres par décennie depuis 1981).

Selon la région, une telle évolution du changement climatique peut se traduire par un risque accru d’inondations ou de coulées de boue, singulièrement quand le sol est sec ou imperméable à la pluie. Récemment, des chercheurs de l’ULiège et de l’IRM ont tenté d’estimer la probabilité que des inondations semblables à celles de juillet 2021 surviennent à nouveau dans les cinq prochaines décennies dans la vallée de la Vesdre. En suivant le Modèle atmosphérique régional (MAR) du climat, ils en concluent que la fréquence de tels événements est susceptible d’augmenter si les conditions climatiques sont suffisamment humides. Toutefois, «pour des niveaux de réchauffement global supérieurs à 3 à 4 °C, les conditions semblent trop sèches pour que de tels événements se produisent», précisent encore les chercheurs.

D’après l’IRM, il est cependant prématuré d’en déduire que la tendance à la hausse des précipitations très abondantes va inévitablement se poursuivre dans un contexte de changement climatique. «Quand on parle d’événements extrêmes, il n’est pas assez significatif de nous baser sur un seul modèle pour dégager des tendances futures», clarifie Nicolas Ghilain, chercheur en modélisation climatique à l’IRM et l’ULiège.