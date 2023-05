« En mai, tonte à l’arrêt »: 3 conseils pour utiliser l’herbe coupée dans votre jardin

Après avoir tondu votre gazon, vous vous retrouvez avec beaucoup d’herbe coupée. C’est un gâchis de les jeter au parc à conteneurs. Voici trois manières de l’utiliser dans votre jardin.

1. Utiliser l’herbe coupée comme couvre-sol temporaire dans votre parterre fleuri

Vous avez récemment planté une bordure de plantes vivaces au soleil ? Dans ce cas, utilisez votre herbe coupée comme couvre-sol temporaire. Posez l’herbe sur le sol nu entre les jeunes plantes. Cela empêche les mauvaises herbes de pousser et maintient le sol humide plus longtemps pendant les périodes sèches. De cette manière, vos nouvelles plantes pourront pousser et fleurir.

Couvrez le sol nu d’un récent parterre fleuri principalement la première année, éventuellement la deuxième. Idéalement, veillez à planter suffisamment de plantes pour qu’il n’y ait pas de sol nu.

Répandez l’herbe coupée en une couche mince, d’un à deux cm d’épaisseur au maximum. Une couche épaisse peut fermenter, ce qui n’est pas le but recherché. La couche fine disparaît rapidement. Renouvelez donc régulièrement la couche d’herbe jusqu’à ce que la bordure soit dense.

2. Utiliser l’herbe coupée comme paillis dans le potager

À partir de la fin du mois de mai, il est préférable d’appliquer une couche de paillis dans votre potager entre les cultures. La mise en place d’un paillage consiste à recouvrir votre sol avec les déchets végétaux de jardin. L’herbe coupée convient parfaitement à cet usage.

Une telle couche de paillis présente de nombreux avantages : protection contre la sécheresse, abri pour de nombreux organismes vivant dans le sol et, en outre, suppression de la croissance des plantes indésirables.

Dans votre potager, il est préférable d’utiliser l’herbe provenant des parties du jardin qui ont été tondues de manière intensive, comme l’allée du jardin. Il y a plus de risques de retrouver des choses indésirables dans les parties plus longues.

Là aussi, répartissez l’herbe en couche fine. Vous pouvez aller jusqu’à 5 cm d’épaisseur. La fine couche disparaît rapidement et vous pouvez donc la renouveler régulièrement avec de l’herbe fraichement coupée.

3. Faire du compost

Jetez l’herbe coupée sur votre tas de compost et laissez-la se composter. Vous pourrez ensuite l’utiliser au printemps pour la disposer en couche fine sur votre gazon. Entre-temps, ajoutez beaucoup de « matières brunes » à votre tas de compost, comme des feuilles, de la paille ou des copeaux de bois. Vous obtiendrez ainsi le meilleur compost possible.