Vêtements, vélos, appareils électroniques : un Repair Café Mobile va sillonner la Wallonie

Du 23 mars au 28 octobre, le Repair Café Mobile passera dans 25 communes wallonnes pour réparer vos objets. Vêtements, vélos, ordinateurs smartphones et… vos couteaux de cuisine seront pris en charge. La visite est gratuite, le prix lui, est libre.

Il arrive, le Repair Café Mobile. Du 23 mars au 28 octobre, l’atelier de réparation itinérant fera étape dans 25 communes wallonnes, afin d’aider les citoyens à restaurer leurs objets en panne. Selon les compétences des réparateurs bénévoles présents, il sera possible de remettre à neuf des petits appareils électroniques, des vélos, des vêtements, ou encore de faire aiguiser ses couteaux de cuisine.

L’atelier itinérant comportera un espace d’accueil pour poser des questions, un espace « café », afin de patienter avant une réparation ou d’échanger entre voisins, et un espace de réparation en tant que tel, équipé de tous les outils nécessaires et d’un large plan de travail.

Le Repair Café Mobile passera par 25 communes

L’atelier de réparation itinérant prendra la route de 25 communes en Wallonie. Parmi elles : Namur, Liège, Arlon, Namur, Charleroi… Les visites seront gratuites, et les réparations à prix libre. Les visiteurs qui souhaitent faire réparer leurs objets sont toutefois invités à s’inscrire en ligne au préalable.

En marge des réparations qu’il propose, le Repair Café Mobile a pour objectif de sensibiliser à la réduction des déchets et à l’économie circulaire, de faire connaitre les valeurs et le fonctionnement des Repair Cafés, et de partager des savoirs autour de la réparation.