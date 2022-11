COP27: la Belgique mise sur l’hydrogène vert, l’UE prête à rehausser ses engagements climatiques

La Belgique a lancé, en marge de la COP27, avec le pays-hôte, l’Egypte, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) et l’Organisation des nations unies pour le développement industriel (Unido), un forum mondial pour l’hydrogène vert, a confirmé mardi la ministre fédérale de l’Energie, Tine Van der Straeten, à Charm el-Cheikh. Notre pays entend ainsi de positionner comme porte d’entrée en Europe pour l’hydrogène vert, tout en s’assurant du respect des droits de l’homme et de standards internationaux.

Le gouvernement fédéral a fait de l’hydrogène vert, c’est-à-dire produit à partir d’énergies renouvelables, l’un des piliers de sa politique énergétique. L’ambition est de faire de la Belgique un hub important sur le Vieux-Continent dans ce domaine. La mise en place du « Global Green Hydrogen Forum » s’inscrit dans ce cadre.

Ce forum doit notamment veiller à ce que les mêmes standards internationaux soient utilisés et à éviter le « greenwashing« . La plateforme a été conçue pour faciliter le déploiement à grande échelle de l’hydrogène renouvelable afin de favoriser la décarbonation des industries locales, d’accélérer « la transition juste » et de libérer le potentiel environnemental et socio-économique de l’économie mondiale de l’hydrogène. Elle doit en outre identifier les meilleurs instruments permettant le commerce transfrontalier de l’hydrogène renouvelable.

Selon la ministre Van der Straeten, ce forum mondial sur l’hydrogène renouvelable peut fonctionner au bénéfice tant des pays développés que des pays en développement et de leurs populations locales. La Belgique, en tant que pays importateur, met l’accent sur le respect des droits de l’homme, des droits des femmes, sur l’accès à l’eau et à l’énergie ainsi que sur un travail décent et des salaires corrects. Transition verte et progrès sociaux peuvent ainsi avancer de concert. « Les droits climatiques n’existent pas sans droits sociaux », estime la ministre.

L’UE dit être prête à rehausser ses engagements climatiques

L’Union européenne est prête à rehausser ses ambitions climatiques et ne fera pas « machine arrière », a annoncé Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, mardi lors de la COP27 en Egypte.

La réduction des émissions des Vingt-sept devrait atteindre « au moins 57% » d’ici 2030, contre un objectif d’au moins 55% affiché jusque-là, et « je suis heureux de vous annoncer ici aujourd’hui que l’UE est prête à mettre à jour ses engagements pour refléter cette ambition rehaussée », a-t-il dit dans un discours.

Le responsable européen a souligné les accords récemment trouvés sur la répartition des baisses d’émissions de gaz à effet de serre entre Etats membres, sur les objectifs de capture de carbone par les sols et forêts ou la fin des véhicules thermiques.

« Nous sommes résolument sur le chemin de la finalisation de toute la législation, afin de mettre en oeuvre nos objectifs climatiques d’ici la fin de l’année », a assuré Frans Timmermans depuis la tribune de la grande conférence de l’ONU sur le climat, qui se tient dans la ville balnéaire de Charm el-Cheikh.

« Ne laissez personne vous dire, ici ou ailleurs, que l’UE fait machine arrière. Ne les laissez pas vous dire que l’invasion de l’Ukraine par la Russie est en train de tuer le Pacte vert européen et que nous sommes dans une ruée vers le gaz », a-t-il ajouté, en référence au difficile sevrage du gaz russe et à la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement.