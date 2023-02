Un garçon de 12 ans vient d’être retrouvé vivant sous les décombres, après y avoir passé 260 heures. D’autres sauvetages inespérés ont toujours eu lieu en Turquie, bien que les recherches aient globalement pris fin.

Les secouristes turcs ont sorti vivant un garçon de 12 ans des décombres dans la zone du séisme, rapporte l’agence de presse turque Anadolu. L’enfant était coincé sous un bâtiment effondré depuis 260 heures, soit près de 11 jours. Le sauvetage a eu lieu dans la province de Hatay.

HATAY, TURKIYE : Ce garçon de 12 ans a été retrouvé vivant après avoir passé 260 heures sous les décombres (via Getty Images)

Au nord, dans la province de Kahramanmaras, une femme de 42 ans avait été tirée de sous les décombres 257 heures après le premier séisme, avait déjà annoncé quelques heures plus tôt l’agence de presse turque. Elle aussi est toujours en vie et a été transportée à l’hôpital.

La chaîne de télévision NTV a plus tard annoncé que Neslihan Kilic, une femme d’une vingtaine d’années, avait été secourue 258 heures après la première secousse dans la même cité de Kahramanmaras. CNN Turk a souligné que plus de 250 personnes avaient perdu la vie dans le complexe de gratte-ciel d’où elle a été sortie vivante.

La Turquie a suspendu les opérations de sauvetage dans certaines régions et le gouvernement syrien a fait de même dans les zones sous son contrôle. Les chances de trouver des survivants sont maintenant très faibles.

Pourtant, trois nouveaux rescapés dont un adolescent de 14 ans ont été sortis des décombres d’Antakya, dans le sud de la Turquie. Mustafa, 33 ans, et Mehmet, 26 ans, ont été sauvés « 261 heures » après le tremblement de terre, a annoncé sur Twitter le ministre de la Santé Fahrettin Koca. La chaîne de télévision CNN Türk les a respectivement présentés comme Mustafa Avci et Mehmet Ali Sakiroglu.

Hayat dolu haberler bu gece birbirini izliyor. Kardeşimiz Mehmet Ali, Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte kurtarılan ikinci vatandaşımız. İlk tıbbi müdahalesi Sahra Hastanesinde yapıldı. Şu an Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında. pic.twitter.com/3WNgR8KkKW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2023



Selon l’agence de presse DHA, les deux hommes, Mehmet et Mustafa, se trouvaient dans les décombres du même bâtiment, dans le centre d’Antakya, quand ils ont été découverts par les secours. Le ministre indique qu’ils ont été aussitôt emmenés à l’hôpital. « Notre frère Mustafa s’est souvenu du numéro de téléphone d’un proche qu’il a pu appeler », raconte le ministre qui diffuse une courte vidéo également. On y entend le jeune homme demander: « Est-ce que ma mère va bien? » et afficher un large sourire quand son interlocuteur, en pleurs, lui répond: « Tout le monde va bien! ».

Les derniers survivants découverts par les secouristes, alors que les recherches cessent peu à peu, l’ont tous été dans la province d’Hatay, autour d’Antakya, a proximité de la frontière syrienne. Les chances de survies semblent désormais plus faibles, plus au nord, autour de l’épicentre du séisme dans les régions montagneuses comme Kahramanmaras, et même enneigées d’Elbistan et Adiyaman, où le thermomètre est descendu la nuit jusqu’à -15°C, ont constaté les équipes de l’AFP.

Le lundi 6 février, la Turquie et la Syrie avaient été frappées par deux tremblements de terre massifs, suivis de milliers de répliques. Ils ont tué plus de 41.000 personnes: 38.044 en Turquie et 3.688 en Syrie. Un nombre inconnu de personnes sont portées disparues.