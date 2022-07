Hommage aux victimes des inondations: « Nous devons et pouvons aller plus loin », explique De Croo

Un an après les inondations, la Belgique rend hommage aux victimes lors d’une cérémonie à Chênée au confluent de l’Ourthe et de la Vesdre.

Un an, jour pour jour, après les inondations qui ont dévasté la vallée de la Vesdre et occasionné le décès de 39 personnes, le roi Philippe et la reine Mathilde étaient à Chênée ce jeudi midi, tout comme le ministre-président wallon Elio Di Rupo, le Premier ministre Alexander de Croo et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer qui ont, tous les trois prononcé un discours pour rendre hommage aux victimes. Ils ont mis l’accent sur la solidarité inédite et remercié toutes les personnes venues aider.

BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Une cérémonie d’hommage est organisée par la Région wallonne devant des sinitrés et leurs familles mais aussi les autorités et les services de secours. Après un discours de Willy Demeyer, Alexander De Croo a pris la parole. Il a souligné à quel point le 14 juillet a marqué tristement notre histoire. « Il fait partie des jours dont nous nous souviendrons toujours. » Le Premier ministre a commencé par « exprimer une nouvelle fois sa compassion, aux familles qui ont perdu un proche. J’ai une pensée pour toutes les victimes, à tous ceux qui ont perdu du toît. Je remercie tous ceux qui ont aidé. » « La Belgique a vu naître des héros. Des femmes et des hommes s’entraidaient dans un effort de solidarité que je n’avais encore jamais vu au cours de ma vie. » Alexander De Croo est également revenu sur sa promesse d’agir. De reconstruire d’abord. « Mais reconstruire ne suffira pas. Restent les cicatrices. On ne peut pas attendre les prochaines inondations. La promesse d’agir, nous l’avons en partie tenue. Nous devons et nous pouvons aller plus loin. Je réitère notre promesse d’agir devant vous. »

Après le Premier ministre, Elio Di Rupo, ministre président de la Wallonie a également prononcé un discours aux personnes présentes. « Le 14 juillet restera à jamais gravé dans nos mémoires. Un an plus tard, votre chagrin couvre un territoire immense. C’est pour ne laisser personne à son chagrin que nous avons tenu à organiser cette cérémonie. Nous n’avons certes pas, le pouvoir de faire revenir les disparus mais nous avons le pouvoir de les placer au centre de la vie de notre pays. L’hommage est national, c’est une manière pour notre pays de vous présenter nos condoléances. Votre drame a bouleversé tous les citoyens du pays. Je veux exprimer toute ma reconnaissance envers ceux qui ont aidé, d’abord envers les services de secours. Ils sont tout naturellement associés à l’hommage, ensuite aux citoyens dans leur ensemble. Tous les volontaires étaient portés par un même élan de fraternité. » « Chères familles, vous n’êtes pas seules » a-t-il insisté. Le ministre président s’est engagé à les aider.

Une minute de silence a ensuite été respectée. Elle a été suivie par la Brabançonne.