Fortes pluies et inondations en Italie: deux morts, des milliers de personnes évacuées

De fortes pluies et des inondations ont entraîné l’évacuation de milliers de personnes dans les régions italiennes de l’Émilie-Romagne et des Marches, situées au nord du pays, après que des rivières et des ruisseaux sont sortis de leur lit ou ont menacé de le faire.

Selon le journal Corriere di Bologna, environ 6.000 personnes ont ainsi dû quitter leur domicile. Deux personnes ont par ailleurs perdu la vie. Dans la ville voisine de Forli, le corps d’un homme âgé a ainsi été retrouvé sur les rives de la rivière Montone. L’homme avait été emporté par les eaux de sa maison inondée. Sa femme a réussi à monter à l’étage à temps et a été secourue par les sauveteurs. A Ronta di Cesena, un autre homme a été tué. Son corps a été retrouvé par les pompiers. Sa femme est toujours portée disparue.

Des personnes ont également dû être secourues sur les toits de la ville de Cesena, car les rues étaient complètement inondées, de même qu’à Faenza, située un peu plus au sud, selon le Corriere di Bologna. Les évacuations ont été mises en œuvre dans les zones situées le long de la côte adriatique, a rapporté l’agence de presse Ansa.

Le service des urgences de l’hôpital de Senigallia, près d’Ancône, la capitale des Marches, a dû être évacué en raison des inondations. Aucune victime n’a été signalée. Les pompiers ont signalé des arbres abattus, des glissements de terrain et des voitures bloquées. Ils ont été appelés plus de 120 fois. Les liaisons ferroviaires entre les villes de la région ont été coupées et, dans certaines villes, les autorités ont fermé les écoles. Les communes situées le long de l’Adriatique ont bloqué l’accès aux plages en raison des vents violents et des fortes vagues. Des glissements de terrain ont eu lieu dans la province de Pesaro Urbino, dans les Marches.

L’agence de protection civile a émis son alerte de niveau supérieur lundi, mettant en garde contre des inondations et des glissements de terrain dans la région d’Émilie-Romagne. Les habitants de certaines zones ont été invités à éviter les déplacements inutiles et à travailler à domicile dans la mesure du possible. La région a été frappée par de fortes pluies et des rivières en crue au début du mois, ce qui a entraîné la mort de plusieurs personnes et l’évacuation de centaines d’autres. La Sicile a également été touchée par de fortes pluies dans les premières heures de mardi. Les services d’urgence ont été appelés à 115 reprises pour aider des automobilistes ou dégager les arbres tombés sur les routes.