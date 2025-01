C’est la course au Tibet pour retrouver des survivants du séisme

C’est une véritable course contre la montre qui se joue au Tibet pour retrouver des survivants du séisme qui a fait au moins 126 morts et 188 blessés, mardi.

Des milliers de sauveteurs bravent le froid et l’altitude, mercredi, en Chine pour retrouver des survivants après un séisme dévastateur qui a fait au moins 126 morts et provoqué l’effondrement de milliers de bâtiments au Tibet.

Des vidéos publiées par la télévision publique chinoise CCTV montrent des secouristes en train d’extraire des blessés des décombres de constructions qui se sont écroulées. Sur d’autres images, un homme vêtu d’un épais manteau d’hiver porte en bandoulière un enfant en pleurs.

Au moins 126 personnes ont été tuées et 188 autres blessées à la suite de ce séisme survenu mardi matin dans le canton rural de Tingri, au Tibet (sud-ouest de la Chine), non loin de la frontière népalaise, selon CCTV. L’épicentre est situé dans une zone peu développée en haute montagne, à environ 370 km au sud-ouest de la capitale régionale, Lhassa. Quelque 3.600 bâtiments se sont effondrés et plus de 30.000 habitants ont été relogés, a indiqué l’agence de presse officielle Chine nouvelle, selon qui les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes prises au piège.

La température dans le canton de Tingri est actuellement d’environ -11 degrés. Plus de 12.000 sauveteurs, dont des pompiers, des soldats, des policiers et des secouristes professionnels ont été déployés, selon Chine nouvelle. Les autorités ont envoyé de l’aide d’urgence, notamment des tentes en coton, des couettes et d’autres équipements pour supporter les rudes conditions climatiques, a-t-elle précisé. Les dégâts sont notables dans la commune de Lhatsé, selon un témoin interrogé par l’AFP. De nombreuses maisons qui se sont effondrées semblent avoir été construites à l’aide de matériaux traditionnels tels que de la pierre, des briques de terre et des poutres en bois. L’AFP n’a pas eu la possibilité de se rendre sur place, l’accès au Tibet étant strictement réglementé pour les médias étrangers.