Au moins 95 personnes sont mortes dans le séisme qui a secoué le Tibet

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道,目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3