Je souhaite participer à l’opération « En mai, tonte à l’arrêt », voici comment

Pendant le mois de mai, Le Vif vous invite à ne rien faire pour la nature. Et à laisser pousser votre pelouse pour faire de la place à la biodiversité.

En ce mois de mai, Le Vif vous propose de participer à une grande opération au bénéfice de la biodiversité : En mai, tonte à l’arrêt ! Le principe est simple. Pendant un mois (et plus si affinités), chaque participant s’engage à ne plus tondre sa pelouse sur une surface minimum d’un mètre carré. Le but : permettre aux plantes, fleurs, abeilles, papillons ou insectes en tous genres d’y faire leur grand retour. Mais aussi prendre conscience des autres vertus d’un tel espace, notamment face aux enjeux climatiques.

Chaque citoyen, commune ou entreprise participante est invité à inscrire son jardin sur le site levif.be/enmaitontealarret. Durant tout le mois de mai, les participants pourront alors découvrir la faune et la flore conquérant l’espace qu’ils ont choisi de ne plus tondre, avant de rapporter leurs observations sur la plateforme BioPlanner. En procédant au comptage des fleurs écloses sur un mètre carré, ils découvriront, début juin, leur « indice nectar » personnalisé.

Pratiquement

Rendez-vous sur le site levif.be/enmaitontealarret et remplissez le formulaire d’inscription. Si vous êtes déjà connectés à votre compte du Vif, vous serez directement redirigé à l’étape suivante. Si pas, vous serez invités à vous connecter ou à vous inscrire en remplissant vos coordonnées.

Vous serez ensuite redirigé automatiquement vers le plateforme BioPlanner dans lequel votre jardin sera répertorié. Il vous suffit de choisir un mot de passe et de cliquer sur « Je confirme ces infos ». Votre jardin sera alors inscrit. Vous recevrez un mail de BioPlanner et du Vif. Sur la plateforme, vous pourrez donner plus d’informations sur votre zone de non-tonte, retrouver les fleurs et les insectes que vous pourrez voir dans votre jardin. Des fiches conseils sont aussi téléchargeables sur le site levif.be/enmaintontealarret et sur levif.be.