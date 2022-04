Ce 14 avril, Le Vif lance la seconde édition de sa grande opération pour la biodiversité: "En mai, tonte à l'arrêt". Laissée à la nature, chaque parcelle de pelouse peut contribuer à son indispensable redressement. Explication

C'est exactement comme une oasis au milieu d'un désert. Même de faible étendue, son attrait réside dans la fraîcheur et le répit qu'elle procure. Et si chaque jardin contribuait à créer de petites oasis de biodiversité, en délaissant (partiellement) la tondeuse pendant un mois minimum? Tel est le but de l'opération "En mai, tonte à l'arrêt" que Le Vif réitère cette année, en partenariat avec la faculté Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège) et l'asbl Adalia.

Dès ce 14 avril et jusqu'à début mai, chaque citoyen est invité à inscrire son jardin sur le site levif.be/enmaitontealarret (lire les étapes ci-dessous). En tant que gestionnaires de nombreux espaces verts, les communes sont, elles aussi, conviées à cette opération printanière. Durant tout le mois de mai, les participants pourront alors découvrir la faune et la flore conquérant l'espace qu'ils ont choisi de ne plus tondre, avant de rapporter leurs observations sur la plateforme BioPlanner. En procédant au comptage des fleurs écloses sur un mètre carré, ils découvriront, début juin, leur "indice nectar" personnalisé.

Eviter de tondre une partie de son jardin, ne serait-ce qu'au mois de mai, c'est aussi apprendre à le regarder autrement.

L' an dernier, 1 357 jardins avaient pris part à la première édition: 87% en Wallonie, 7,5% en Région bruxelloise, 5,4% en Flandre et 0,1% à l' étranger. Plus de quatre cents participants avaient, en outre, procédé à l'identification des espèces observées, permettant d'alimenter substantiellement le travail scientifique de Gembloux Agro-Bio Tech. L' objectif, cette année, consiste à faire encore mieux, notamment grâce à une procédure d'inscription simplifiée. Tout au long de l'opération, Le Vif et ses partenaires distilleront des conseils et des informations utiles afin d'accompagner au mieux les participants: dans le magazine, bien sûr, mais aussi en vidéo, sur les réseaux sociaux et sur levif.be/enmaitontealarret.

Dans un paysage marqué par l'artificialisation croissante des sols et la fragmentation des habitats naturels, les jardins ont résolument un rôle à jouer pour aider la nature à se (re)faire une place. Or, si le gazon s'est imposé comme le choix par défaut pour disposer d'un jardin purement fonctionnel, il n'apporte pratiquement rien à la biodiversité. Eviter d'en tondre une partie, ne serait-ce qu'au mois de mai, c'est aussi apprendre à le regarder autrement. A se réconcilier avec la beauté de la flore indigène, en laissant simplement faire la nature. Pour constater qu'elle ne gêne pas. Et qu'il est possible de dédier toute l'année une petite parcelle de son jardin à la biodiversité? C'est le choix qu'ont fait certains participants, au terme de la première édition.

En pratique: les 4 étapes de l'opération Etape 1 du 14 au 30 avril Inscrivez votre jardin sur levif.be/enmaitontealarret et créez votre profil BioPlanner. Etape 2 du 1er au 26 mai Délimitez une zone non tondue dans votre jardin et observez la faune et la flore. Etape 3 du 27 mai au 3 juin Délimitez aléatoirement un carré témoin d'1 m² sur votre zone non tondue et comptez vos fleurs. Etape 4 le 9 juin Découvrez votre "indice nectar" sur BioPlanner et le bilan de l'opération sur tous les supports du Vif.

