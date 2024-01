Les agriculteurs protestent, mais la Flandre est l’un des meilleurs élèves européens

La Flandre affiche des résultats de productivité parmi les meilleurs en Europe, avec une valeur de production de 255.000 euros par exploitation, ce qui la place seulement derrière les Pays-Bas et le Danemark.

La Flandre compte de moins en moins d’exploitations agricoles et horticoles, tandis que le niveau de bien-être des agriculteurs est en baisse. Et pourtant, l’agriculture flamande reste parmi les meilleures élèves de la classe européenne en matière de productivité, ressort-il d’un état des lieux du secteur présenté lundi par le ministre flamand de l’Agriculture, Jo Brouns (CD&V). Plusieurs dizaines d’agriculteurs mécontents étaient présents pour l’occasion afin de faire entendre leurs griefs.

La Flandre comptait, en 2022, 22.449 exploitations agricoles et horticoles, contre plus de 25.000 en 2012, soit une baisse de près de 11% en une décennie. Parallèlement à cette baisse, les exploitations actives dans l’élevage sont devenues de plus en plus grandes: en moyenne un élevage bovin comptait en 2022 157 animaux (contre 113 en 2012), un élevage porcin 2.313 animaux (contre 1.863 en 2012) et un élevage de volaille 67.362 animaux (contre 41.769 en 2012).

Agriculteurs en Flandre: tous les chiffres

Au total, la Flandre comptait 1,25 million de bovins, 5,4 millions de porcs et 45,5 millions de volailles. Le secteur porcin reste le plus important au sein de l’agriculture flamande, avec une valeur de production d’1,3 milliard d’euros (sur un total de 6,3 milliards d’euros en 2021) devant l’élevage laitier (1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires) et le maraîchage (940 millions d’euros).

L’agriculture représente 10% des émissions totales de gaz à effet de serre flamandes, à 7,7 millions de tonnes d’équivalent C02. Depuis 2008, ces émissions observent une légère tendance à la hausse.

A l’instar de son homologue wallon, l’agriculteur flamand est de plus en plus âgé, avec une moyenne d’âge de 56 ans, contre 52 ans en 2009. Le vieillissement s’accompagne d’une difficulté à transmettre les exploitations.

La productivité, au détriment du bien-être

Le mécontentement des agriculteurs flamands se traduit dans les chiffres: invités à coter leur bien-être, ils donnent une note moyenne de 6,5 là où les Flamands en général s’attribuent une note de 7,3. L’association « Boeren op een Kruispunt », dont l’objet est de venir en aide aux agriculteurs en souffrance psychologique, constate d’ailleurs une hausse des signalements uniques auprès de ses services, à 302.

Malgré ces difficultés, la Flandre affiche des résultats de productivité parmi les meilleurs en Europe, avec une valeur de production de 255.000 euros par exploitation, ce qui la place seulement derrière les Pays-Bas et le Danemark. La dépendance aux subsides européens est en outre assez faible. « Nous figurons ainsi deux fois sur le podium européen« , s’est réjoui le ministre Jo Brouns. Le ministre flamand a promis de profiter de la présidence belge du Conseil de l’UE pour peser sur la politique agricole commune, évoquant notamment le problème des charges administratives.