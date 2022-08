Activation de la phase d’avertissement en raison de la chaleur et des pics d’ozone à venir

La phase d’avertissement en raison des fortes chaleurs et du dépassement éventuel des pics d’ozone la semaine prochaine est activée dès ce samedi 6 août, indique la cellule interrégionale de l’Environnement (Celine).

Cette phase est activée lorsque la somme des différences entre les températures maximales pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17 degrés. Les températures maximales prévues pour les prochains jours dépasseront 28°C à Uccle à partir de mercredi 10 août.

À partir de mercredi aussi, la combinaison de la pollution atmosphérique, du soleil et de la chaleur entraînera une augmentation des concentrations d’ozone.

Lire aussi | La chaleur humide est plus dangereuse que ce que l’on pensait

Nouvelle hausse des températures

Soleil et passages nuageux se partageront le ciel samedi après-midi, sauf à la mer où il brillera largement, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le thermomètre marquera 19°C en Haute Belgique, 20 ou 21°C à la Côte et jusqu’à 23°C ailleurs sous un vent faible à modéré. Le ciel s’ouvrira en soirée pour laisser apparaître quelques étoiles, sous des minima compris entre 6°C en Haute Belgique et 12°C dans les grandes villes. Dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront plonger de quelques degrés supplémentaires mais resteront dans les valeurs positives.

Lire aussi | Chaleur: comment éviter que votre maison ne se transforme en fournaise

Dimanche, le mercure entamera une nouvelle ascension. Les maxima oscilleront entre 20 ou 21°C en Hautes Fagnes et à la mer, 25 ou 26°C dans le centre et jusqu’à 27°C éventuellement en Gaume. Le vent sera faible à par moments modéré. Les Belges profiteront encore d’une nuit douce, avec des minima de 9 à 14°C, voire moins localement. Quelques nuages pourraient moutonner comme dans un ciel de Magritte.

Lundi marquera le début d’une semaine chaude, avec de 23°C sur les hauteurs de l’Ardenne à 27°C dans le centre et même 28°C en Lorraine belge. Mardi, le mercure grimpera jusqu’à 30°C, tandis que la journée de mercredi affichera jusqu’à 32°C. Jeudi gagnera encore un degré de maxima et le thermomètre s’affolera vendredi à 35°C en de nombreux endroits, annonce l’IRM.