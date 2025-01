Des publicités pour des pilules abortivess censurées sur Facebook et Instagram

Plusieurs publicité pour des pilules abortives ont été censurées sur Facebook et Instagram. Meta a justifié certains de ces bloquages par les règles interdisant la vente de produits pharmaceutiques sur ses réseaux sociaux.

Instagram et Facebook ont récemment flouté, bloqué ou supprimé des publicités émanant de fournisseurs de pilules abortives, selon le New York Times. Le premier des deux réseaux sociaux a également suspendu les comptes de plusieurs de ces fournisseurs et les a cachés dans les résultats de recherche et les recommandations.

Meta, la société du milliardaire Mark Zuckerberg et propriétaire de Facebook et d’Instagram, a confirmé la suspension de comptes et le floutage de posts.

La société a rétabli, jeudi, certains comptes après que le New York Times l’eut interrogée à ce sujet, écrit le journal. Un porte-parole de Meta a attribué certains des incidents récents concernant ces messages et ces comptes aux règles qui interdisent la vente de produits pharmaceutiques sur les plateformes de médias sociaux de Meta sans certification appropriée. Il n’a pas pu expliquer pourquoi elles avaient été appliquées.

Selon Aid Access, l’un des plus grands fournisseurs de pilules abortives aux États-Unis, certaines publications sur son compte Facebook ont été supprimées et d’autres remontant jusqu’au mois de novembre ont été floutées sur son compte Instagram. Cette organisation n’avait également plus accès à son compte Facebook depuis novembre, selon le New York Times, et son compte Instagram a été suspendu la semaine dernière, bien qu’il ait été rétabli depuis.

Les comptes Instagram d’autres fournisseurs de pilules abortives, dont Women Help Women et Just the Pill, ont également été suspendus ces derniers jours, semble-t-il parce que leurs comptes n’étaient pas conformes aux règles de Meta. Tous deux ont finalement été rétablis jeudi, d’après le journal.