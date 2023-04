Cinq choses à savoir sur le paludisme, maladie toujours redoutable malgré les vaccins

Le paludisme dont c’est, mardi 25 avril, la journée mondiale, reste une maladie redoutable en Afrique malgré l’arrivée de vaccins, à cause notamment d’une résistance croissante aux traitements, selon l’OMS.

La malaria (autre nom de la maladie) a causé en 2021 la mort de 619.000 personnes dans le monde, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cinq choses à savoir sur cette maladie signalée dès l’Antiquité, causée par un minuscule parasite du genre Plasmodium, transmis par piqûres de moustiques, qui provoque fièvre, maux de tête et frissons jusqu’à devenir une affection grave, voire mortelle, en l’absence de traitement:

Près de 250 millions de cas

L’OMS a estimé à 247 millions le nombre de personnes atteintes par la paludisme en 2021, chiffre en hausse par rapport à l’année précédente (245 millions).

Près de la moitié de la population mondiale vit dans une zone à risque et peut contracter le paludisme.

Mais ce sont surtout les nourrissons, les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH qui sont les plus susceptibles de développer une forme sévère de cette maladie.

Surtout en Afrique

L’immense majorité des cas (95%) et des décès (96%) surviennent en Afrique: cette région continue de « supporter une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme », déplore l’OMS.

Plus de la moitié de tous les décès par malaria dans le monde se concentrent dans quatre pays africains: le Nigeria (31,3%), la République démocratique du Congo (12,6%), la Tanzanie (4,1%) et le Niger (3,9%).

Les victimes les plus nombreuses sont parmi les enfants de moins de cinq ans: en Afrique cette catégorie concentre 80% des décès.

Des résistances croissantes aux traitements

Les traitements recommandés sont les « polythérapies à base d’artémisinine ». Mais des cas inquiétants de résistance à ces médicaments sont apparus en Asie du Sud-Est (dans le bassin du Mékong) et en Afrique, en particulier en Ouganda, au Rwanda et en Érythrée.

Cette situation a conduit l’OMS à lancer fin 2022, une « stratégie de riposte » contre ce « problème urgent » en Afrique avec, en particulier, un « renforcement de la surveillance de l’efficacité des médicaments ».

« Toute menace » sur l’efficacité des traitements serait « catastrophique » et « pourrait entraîner de très nombreux cas et décès », met en garde Dr Dorothy Achu, responsable de l’unité Maladies tropicales et à transmission vectorielle au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

Moustiques résistants aux insecticides

L’apparition en Afrique d’un nouveau moustique, Anopheles stephensi, en provenance d’Asie et de Péninsule arabique, fait peser une menace supplémentaire sur la lutte contre le paludisme en Afrique.

Cet insecte, maintenant présent au Soudan, Ethiopie, Somalie et Nigeria, est adapté au milieu urbain et résiste à bon nombre d’insecticides utilisés actuellement.

Or l’utilisation des moustiquaire imprégnés d’insecticides était jusqu’à présent le principal mode de lutte préventive contre la maladie.

Des campagnes de vaccination

Depuis octobre 2021, l’OMS recommande l’utilisation du vaccin antipaludique « RTS,S » pour les enfants vivant dans les zones infectées. Ce vaccin, mis au point par le groupe pharmaceutique britannique GSK, réduit « considérablement » l’apparition de la maladie et le risque de décès chez les jeunes enfants, selon l’Organisation.

Des campagnes de vaccination ont été organisées dans trois pays africains: Ghana, Kenya et Malawi.

Un nouveau vaccin contre le paludisme, développé par l’Université d’Oxford, vient de recevoir le feu vert des autorités ghanéennes pour être utilisé dans ce pays, une première pour ce vaccin qui suscite beaucoup d’espoir.

D’ici à 2030, l’OMS espère réduire d’au moins 90% la mortalité par malaria.

Depuis 2015, une dizaine de pays ont été officiellement déclarés exempts de paludisme, parmi lesquels l’Argentine (en 2019), l’Algérie (2019) et la Chine (2021).