Le fer de lance qui anticipe le marché électrique

Les chiffres de ventes de Kia au premier trimestre parlent d’eux-mêmes : + 10,8 % hors de Corée du sud alors que le marché belgo-luxembourgeois fait encore mieux avec une hausse de 18 %. Pour continuer sur sa lancée, Kia part à la conquête d’un nouveau segment, qu’il étrenne avec l’EV9, celui des SUV 100 % électriques.

À n’en pas douter, le crossover électrique EV6 peut se targuer d’être un succès incontesté sur le marché belgo-luxembourgeois. D’ici la fin de l’année, pas moins de 2.500 EV6 auront été livrés ! Une réussite qui a, notamment, contribué à convaincre Kia de commercialiser un tout nouveau véhicule électrique, promettant d’établir de nouvelles normes en matière de design innovant, de performances durables et de technologies de pointe : l’EV9.

De l’espace pour tous

Le tout nouveau EV9 de Kia est un SUV entièrement électrique conçu pour la vie moderne à l’ère de l’électrification.

La Kia EV9 se démarque par un design avant-gardiste, attirant le regard ! Offrant la polyvalence de 6 ou 7 places, la coréenne vise à répondre aux besoins des familles modernes tout en proposant une esthétique remarquable. Avec ses cinq mètres de long, sa forme cubique branchée et le placement des batteries sous le plancher, l’espace intérieur est maximisé pour toujours mieux accueillir ses occupants. Un intérieur 2.0 imaginé par le Limbourgeois Jochen Paesen. Cocorico. D’ailleurs, la politique du « Moi et ma famille » appliquée par Kia permet de penser à l’ensemble des passagers. Le conducteur profite d’un « cockpit » futuriste avec 29’’ d’écran tactile logé dans le tableau de bord. Quant à la configuration 6 places, elle est disponible lorsque la deuxième rangée s’équipe de sièges Relaxation ou pivotants, et ainsi faire face aux occupants de la 3e rangée. Que l’on opte pour 6 ou 7 places, le coffre bénéficie d’une belle contenance de 333 l. En rabattant la 3e rangée de sièges, la capacité d’emport passe à 828 litres.

« Avec l’EV9, Kia apporte le SUV de demain dans le monde d’aujourd’hui. »

Face aux grands pontes

La plateforme du groupe E-GMP, avec une base de 800 volts, permet une charge rapide et efficace. « Grâce à cette technologie, la recharge rapide de 10 % à 80 % ne dure que 24 petites minutes, plaçant l’EV9 parmi les meilleures plateformes du marché actuel. Seules les marques haut de gamme utilisent une telle plateforme pour l’instant », explique Olivier Gelas, Managing Director de Kia Belux. « Avec 541 kilomètres d’autonomie WLTP en propulsion, on couvre déjà une grande partie de la plage d’utilisation d’un véhicule. Mais tout ne se joue pas sur l’autonomie. La rapidité de recharge est un point important pour l’utilisateur. Et nous sommes parmi les meilleurs. »

Les technologies Kia Connect et Kia Charge établissent de nouvelles références en termes de commodité, d’accès et d’efficacité dans la mobilité connectée des VE.

De plus, l’EV9 s’avère 100 % connectée offrant, entre autres, des mises à jour à distance, un suivi de localisation et la surveillance de l’état de la batterie. Ce SUV premium peut également servir de source d’énergie afin de charger divers appareils tels des vélos électriques. Enfin, des rétroviseurs extérieurs sous la forme de caméras devraient se greffer à la carrosserie dès 2025.

« Nous visons la neutralité CO 2 en 2040 avec un fort taux d’électrification. Et d’ici 2030, nous souhaitons que 80 % des Kia vendues sur le marché européen soient 100 % électriques. »

Soucieux des réalités écologiques

Depuis de nombreuses années déjà, Kia s’engage fermement en faveur de la durabilité en utilisant des matériaux respectueux de l’environnement, tels que des bioplastiques, des plastiques recyclés et des peintures bio. L’intérieur de l’EV9 se pare de cuir végan pour recouvrir les sièges. « Ces efforts reflètent l’objectif de notre marque de devenir un leader de la mobilité durable. Nous visons la neutralité CO2 en 2040 avec un fort taux d’électrification », indique Olivier Gelas. « D’ici 2030, nous souhaitons que 80 % des Kia vendues sur le marché européen soient 100 % électriques. Ce chiffre pourrait même être atteint plus tôt en Belgique, notamment en raison de la décision en Flandre, de n’autoriser que la vente de véhicules neufs 100 % électriques dès 2029. »

Choisissez votre équipe

L’EV9 est disponible en deux déclinaisons : la Earth Launch Edition et la GT Line Launch Edition. La Earth, à 74.990€, délivre une puissance de 204 ch aux roues arrières et développe 350 Nm de couple. « Elle se veut le modèle d’entrée dans l’exploration du haut de gamme proposé par Kia. Posée sur des jantes de 19’’, la Earth bénéficie d’un équipement de série dont rien ne manque à l’appel. Seule la peinture sera à choisir chez le concessionnaire. » La GT Line, à 83.890€, se pare d’un look plus sportif, notamment, avec ses jantes de 21’’ et bénéficie d’une transmission aux 4 roues pour une puissance de 384 ch et 700 Nm de couple. C’est vers cette finition qu’il faudra se tourner pour bénéficier de l’option 6 sièges. Jusqu’à présent, plus de 500 précommandes ont déjà été enregistrées pour le marché belgo-luxembourgeois. « Avec l’EV9, Kia apporte le SUV de demain dans le monde d’aujourd’hui. Notre nouveau véhicule phare dispose, en effet, de technologies particulièrement ‘future proof’ à bord », conclut, enthousiasmé, Olivier Gelas.

Découvrez la première mondiale numérique de la Kia EV9 ici

Plus d’informations sur www.kia.com

Suivez la série complète sur www.levif.be/RoadtoEV

Fiche Technique – Kia EV9

Consommation électrique combinée : Earth – 21 kWh/100 km / GT Line – 24,4 kWh/100 km

Émissions moyennes de CO2 : 0 g/km

Entraînement : Earth – Propulsion / GT Line – 4 roues motrices

Puissance maximale : Earth – 150 kW (204 ch) / GT Line – 283 kW (384 ch)

Autonomie maximale (WLTP) : Earth – 541 km / GT Line – 465 km

Temps de charge optimal: 24 minutes de 10 à 80 % avec une station de charge DC 240 kW

Type de batterie/capacité de la batterie : Batterie lithium-ion 99,8 kWh

Vitesse maximale : Earth – 185 km/h / GT Line – 200 km/h

Accélération 0-100 km/h : Earth – 9,4 sec / GT Line – 5,3 sec