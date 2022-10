Conseil 2.0 chez VDFin

Même si la pandémie a pu réveiller en nous un réel intérêt pour d’autres moyens de transport, notamment le vélo, la voiture reste toujours le mode de déplacement privilégié en Belgique. La sensibilisation écologique accrue, qui s’est traduite en législation adaptée, assure que cette voiture, reine de la mobilité belge, sera désormais électrique.

Notre façon de « consommer » l’automobile est en train de changer. Ceci est accéléré par la mobilité électrique et ses nouvelles technologies : en effet la conduite électrique n’implique pas que la simple acquisition d’un véhicule, mais également des solutions de recharge. Les services et produits de VDFin vont vous aider à y voir plus clair et à maitriser votre budget.

« Notre objectif est de bien comprendre le consommateur en étant à son écoute, raison pour laquelle on fait régulièrement des études de marché »

Les années de pandémie et les défis écologiques nous ont appris une chose : notre monde change, très vite, et en permanence. Aussi, plus que jamais, les consommateurs ont besoin d’information claire et concrète, de pouvoir maîtriser leur budget, et d’une certaine flexibilité dans leurs contrats. Chez VDFin, acteur majeur parmi les institutions de financement de véhicules, on a coutume de dire que tout commence et que tout s’arrête avec le client. « Notre objectif est de bien comprendre le consommateur en étant à son écoute, raison pour laquelle on fait régulièrement des études de marché. Ainsi, une profonde réflexion sur le conseil « 2.0 » a été menée. Elle se traduira par de nouveaux services que nous pourrons prochainement annoncer », explique Sarah Meuleman, Marketing et Product Manager chez VDFin. « De la sorte, nous répondrons avec encore plus de précision aux besoins de nos clients, des particuliers aux grandes entreprises en passant par les TPE et PME. » Car aujourd’hui plus que jamais, de nombreuses questions se posent lorsque l’envie ou le besoin d’une nouvelle voiture se fait ressentir.

En outre, d’une enquête menée par VDFin auprès de ses clients ressort une tendance inédite: pour la première fois, l’intérêt des particuliers pour les véhicules hybrides et électriques dépasse celui pour les voitures à moteurs thermiques. « Cet intérêt électrique se voit motivé avant tout par la fiscalité chez les sociétés, tandis que chez les particuliers c’est plutôt par le fait de se préparer à l’avenir et par son impact écologique. D’ailleurs, la préoccupation écologique se révèle davantage marquée chez les jeunes, ou elle prend la première place sur le podium, laissant les autres motivations loin derrière elle », reprend Sarah Meuleman. « Malgré l’intérêt croissant du consommateur, on constate encore beaucoup de freins : de nombreuses questions et mythes l’empêchent d’effectivement faire le pas. Notre mission principale consiste à accompagner tous nos clients dans leurs réflexions en leur donnant tous les outils nécessaires pour qu’ils trouvent et aient accès aux véhicules et à la mobilité qui leur correspond, tout en tenant compte des enjeux de demain. »

Ne plus acheter

En outre, la crise des énergies que nous traversons actuellement exerce un impact sur le pouvoir d’achat et renforce les doutes. « Plus que jamais, nos clients ont besoin de conseil et d’accompagnement dans leurs choix. Ils veulent savoir avec précision dans quoi ils se lancent et se représenter au mieux l’impact budgétaire de leur mobilité», souligne Florence Guiot, Marketing Project Manager. On le sait, la transition vers la mobilité électrique soulève déjà des questions. Or, dans nos produits et services se trouve précisément la solution : ils donnent accès à la nouvelle mobilité, en rassurant, voir en supprimant les risques ressentis. Et nous osons dire qu’un véhicule électrique est réellement avantageux. » Car évolution du marché et produits allant de pair, VDFin soulève, en effet, une question cruciale : posséder une voiture, surtout électrique, a-t-elle encore du sens ? Les professionnels, eux, le savent depuis longtemps : la réponse est non. « Et grâce au développement de nos produits tels que le Private Lease ou l’Autocrédit, nous pouvons également permettre aux particuliers de profiter de leur véhicule sans connaître les risques ou les responsabilités liées à la propriété. Ce type de service, ainsi que les modèles de souscription auxquels nous réfléchissons en continu, représentent le futur. » Surtout pour les véhicules électriques étant donné que VDFin s’engage sur la valeur résiduelle, un point non négligeable. « Il faut réfléchir au vrai coût d’une voiture plutôt qu’à sa valeur absolue », reprend Sarah Meuleman. « Une maison prend de la valeur, pas une voiture. Dès lors, pourquoi en être propriétaire ? Ne vous souciez plus de l’état des batteries après 4 ans, incluez les frais inhérents à l’utilisation de votre véhicule et gérez avec précision votre budget ! Ensuite, changez de voiture quand vos besoins, eux aussi, auront changé ! »

« Plus que jamais, nos clients ont besoin de conseil et d'accompagnement dans leurs choix »

Clé sur porte

On l’aura compris, VDFin a pour objectif de faciliter l’accès à un véhicule à travers différents produits et solutions de financement pour le B2B comme le B2C. Mais en allant plus loin que la simple proposition. « Nous écoutons nos clients, comprenons leurs besoins et élaborons avec eux un plan d’action sur mesure. C’est le conseil 2.0. Pour un véhicule électrique, cela peut déboucher sur un produit et des services vraiment très complets. Nous pouvons, par exemple, inclure les solutions de recharge – borne, panneaux solaires, batteries… -, étudier les déplacements des travailleurs pour mesurer précisément leurs besoins, voire même proposer l’accès temporaire à un véhicule thermique, par exemple pour les vacances. Le plus important, c’est d’éliminer les freins qui existent encore face à la conduite électrique. Et rendre celle-ci plus accessible grâce à la connaissance et à la maitrise du Total Cost of Ownership. »

