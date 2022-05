La sacrée paire de Mélanie Geelkens: un manque criant de crèches ? Tout le monde s’en fout, puisque ça affecte les mères (chronique)

Trois. A peine 3 communes sur 262 offrent suffisamment de places de crèches sur leur territoire par rapport aux besoins. Un problème aigu qui, pourtant, n’est jamais devenu un priorité politique.



Meix-devant-Virton. Petite entité frontalière de la province de Luxembourg, où la quantité d’hectares boisés (2 590) égale quasiment le nombre d’habitants (2 807). Ces derniers seraient-ils tous vieux? Asexuels? Infertiles? Parce que, pour autant que les organes reproductifs de ses concitoyens se trouvent en état de fonctionner de manière similaire à ceux de la population générale, l’un ou l’autre bambin doit bien (apprendre à) y gambader, dans ces hectares boisés. Pourtant, pas une crèche sur le territoire communal. Zéro. Nada. Pas même huit petites places disponibles, juste pour dire, comme à Mont-de-l’Enclus. Ni de service minimum, comme à Houyet (douze), Trooz (38) ou Binche (150, mais qui ne correspond qu’à un taux de couverture de 19% vu le nombre d’enfants en âge de fréquenter une structure préscolaire).

L’ absence d’ambition publique en matière d’accueil préscolaire n’est que le reflet du patriarcat politique.

Rien de surprenant: la carte wallonne des places disponibles dans les crèches n’est qu’un océan rouge, où flottent seulement trois îlots vert foncé. A savoir La Hulpe, Lasne et Louvain-la-Neuve, où le taux de couverture dépasse les 90%. Tant pis pour les parents qui n’ont pas la chance d’y vivre, et pour qui dénicher une place d’accueil est aussi peu probable que de ne pas croiser un arbre à Meix-devant-Virton. Mais tant pis pour les mères, surtout. Qui prend principalement un temps partiel, un congé parental, des congés thématiques, une interruption de carrière? Elles (1). Qui, par conséquent, réduit ses revenus? Et qui, donc, augmente sa dépendance financière envers son partenaire?

Tout ça parce qu’il faut s’occuper des enfants. Et que c’est forcément à elles qu’incombe principalement cette tâche. Pourquoi ouvrir ou subventionner des crèches? Madame prendra un mi-temps! L’ absence d’ambition publique en matière d’accueil préscolaire n’est que le reflet du patriarcat politique ambiant. Où les ministres féminines de la petite enfance se succèdent, certes, mais pendant que les grands messieurs continuent de s’occuper des trucs importants, où ils confirmeront leur vision de la société: papa travaille, maman éduque les deux mouflets, et le chien court dans le jardin autour de leur villa quatre façades. Alors que les personnes seules et les familles monoparentales représentent 45% des ménages belges.

Pourtant, des mères qui travaillent, ça ne dérange pas les banques: seul(e) ou en couple, bonne chance pour décrocher un crédit avec un unique salaire. Ça n’embête pas non plus le capitalisme et ses incitations permanentes à la dépense. Ça arrange même plutôt le politique, qui chasse toujours plus les inactifs (chômeurs, malades de longue durée, retraités ; trois catégories où les femmes sont loin d’être minoritaires, soit dit en passant). Mais qui met si peu en place pour que ces mères puissent poursuivre leur carrière.

En résumé, il faut donc: faire fonctionner son utérus (les nullipares, ces anomalies de la vie! ) tout en continuant à bosser, bosser, bosser, au boulot et à la maison (coucou la charge mentale!), et ne surtout pas compter sur une aide publique, genre des crèches en quantité suffisante. Puis ne pas s’étonner que les femmes souffrent davantage de burnout, dépression et autres maladies de longue durée.

@unesacreepaire(1) Exemples chiffrés: selon l’Onem, 66% des congés thématiques, en 2020, étaient pris par des femmes. Et en 2021, le travail à temps partiel concernait 42,1% des femmes salariées pour 11,6% des hommes, d’après Statbel.

