Pour limiter les conséquences négatives de la pornographie en ligne sur les jeunes, les logiciels vraiment efficaces de vérification de l’âge ou de contrôle parental se font toujours attendre…

La playmate du samedi soir dans les émissions de Collaro sur TF1, les pages soutifs des catalogues et les pubs tous seins à l’air. Un temps que les moins de 20 ans, blablabla. Car aujourd’hui, à peine un clic sépare la candeur émoustillée de l’accès total à l’impudeur. On a déjà tout dit à propos de la mort de l’érotisme subtil et de l’abondance crue des contenus X. On sait déjà tout des conséquences sur la construction affective, sexuelle et sociale des jeunes.

Et pourtant, constat posé, rien ne change. Alors le réalisateur Samuel Ruffier a fait de cette préoccupation un documentaire: Du porno dans la tête (en streaming sur YouTube, notamment). Une plongée dans l’univers mental bouleversé des jeunes. Un regard à la fois introspectif et sociologique servant de fil conducteur à une réflexion nécessaire et urgente. Images biaisées, attentes irréalistes, complexes liés à la taille des organes génitaux, pression de la performance, addiction, difficultés à distinguer fiction et réalité, dépendances affectives et dévalorisation des relations réelles s’empilent sous les yeux consternés de parents concernés.

«Ce n’est ni à la société ni à l’école de tout faire. Les parents doivent expliquer ce qu’est une relation fondée sur le respect mutuel», souligne dans le documentaire Brigitte Lahaie, star du X des années 1970 à 1980 devenue animatrice radio. Certes, mais on fait quoi là-haut pour soutenir lesdits parents complètement dépassés par une industrie hyper bien implantée? Des lois. Des lois dont la mise en conformité reste lente. Et des contrôles qui, quant à eux, en sont encore au stade embryonnaire. Comme cette réglementation de l’Union européenne adoptée en 2024 via le Digital Services Act (DSA) obligeant les grandes plateformes, comme XNXX ou Pornhub, à mettre en place des outils de vérification d’âge efficaces et à évaluer les risques systémiques liés à leurs services. Autant dire rien de très concluant…

Les sites et forums de conseils aux parents eux, semblent complètement déconnectés de la réalité. A croire parfois qu’ils sont sponsorisés par le lobby des mouchoirs en papier. «Lors de l’échange avec votre enfant, il est important de comprendre ce qu’il recherche lorsqu’il regarde ces images», peut-on lire sur la plateforme jeprotegemonenfant. Ce qu’il recherche?

Sérieusement? Et plus loin: «S’il les utilise à des fins d’excitation, il peut être intéressant de lui suggérer de réfléchir au fait qu’il peut sûrement trouver d’autres sources de plaisir, d’autant que le visionnage de pornographie crée à terme une impression de ne jamais être satisfait.» Ces gens ont-ils déjà tenté de prononcer le mot «masturbation» devant un enfant de 15 ans? Si oui, ils devraient savoir que cette conversation –le summum du gringe– n’a aucune chance d’aboutir par autre chose que des hurlements d’effroi.

Pour limiter les conséquences négatives de la pornographie sur les jeunes, plusieurs mesures pourraient pourtant être renforcées. Comme la fameuse vérification stricte de l’âge sur les plateformes grâce à une pièce d’identité ou un système de paiement. Des logiciels de contrôle parental vraiment efficaces et démocratisés. Ou, tant qu’à faire, la promotion d’une pornographie éthique, respectant le consentement et la diversité, comme celle de la réalisatrice Erika Lust.

En réconciliant responsabilité parentale, encadrement institutionnel et dialogue, il est possible d’atténuer les effets néfastes de la pornographie et d’offrir aux jeunes des outils critiques pour naviguer dans ce monde saturé d’images explicites… Et les inciter à profiter du temps gagné pour ranger leur chambre?

Juliette Debruxelles est éditorialiste et raconteuse d’histoires du temps présent.