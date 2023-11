A l’occasion de la quinzaine d’activisme contre la violence basée sur le genre, plus de 200 personnes ont signé un appel pour inclure chaque femme, sans distinction, dans la lutte contre les violences.

Depuis l’an 2000, la résolution 1325 de l’ONU dénonce les crimes spécifiques envers les femmes dans les zones de conflit. Aujourd’hui, nous demandons une libération de la parole sur les violences sexuelles commises sur les femmes et les enfants le 7 octobre dans le sud d’Israël, et il semble que des hommes et garçons ont également été violés. Nous refusons d’être complices du « plus grand silence de l’histoire » – ce sont les mots de l’ONU – sur les viols de guerre et la violence brutale et systématique envers les femmes ».

Ouvrir les yeux

La dimension planétaire de la violence – spécifiquement sexuelle – envers les filles et les femmes se révèle quasi systématique pendant les guerres et les conflits. En ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Sierra Leone, au Libéria, au Népal ou en Afghanistan, 70 % des victimes parmi les non-combattant.e.s lors des récents conflits étaient principalement des femmes et des enfants. Au Congo, impossible de dénombrer les victimes de viol, les femmes éventrées, les enfants tués. Au Rwanda en 1994, 500 000 femmes furent victimes de viols génocidaires. Entre 1991 et 2001, dans les petits pays que sont la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, 60 000 femmes furent violées. Des Yazidis aux Iraniennes, la liste est affreusement longue. C’est sur elles et sur leurs vies brisées que l’on a fermé et que l’on continue de fermer les yeux.

Il y a plusieurs façons de ne pas s’insurger : l’indifférence, la distanciation, la lassitude et, plus pernicieuse, la volonté de taire

Il y a plusieurs façons de ne pas s’insurger : l’indifférence, la distanciation, la lassitude et, plus pernicieuse, la volonté de taire. Une forme de réticence, qu’elle soit individuelle ou collective, à reconnaître les faits tels qu’ils sont, jusqu’à bafouer les preuves. Ce relativisme est antinomique avec ce que nous revendiquons : la liberté de pensée et le libre examen.

La vidéo des horreurs du 7 octobre: et les femmes?

En Belgique, des politiques ont décidé, à l’inverse du Parlement britannique par exemple, qu’ils ne voulaient pas que la vidéo des atrocités commises le 7 octobre dans le sud d’Israël soit projetée à la Chambre des Représentants. Le motif ? Ce sont les Israéliens qui ont collecté toutes ces horreurs, les ont compilées afin que l’on sache mieux où, quoi, quand, qui, comment. Or, de qui viennent les images ? Des sauveteurs, mais aussi surtout de ceux-là même qui ont commis les crimes. Oui, ils se sont filmés en train de jouir de leur barbarie. Refuser de voir, c’est nier la réalité. Une négation en direct, exemplifiée par cette rage contagieuse d’arracher les photos des otages, enfants compris… Contexte ou pas, nulle comparaison ne peut justifier cette passion haineuse.

Nous, signataires, voulons ouvrir les yeux, entendre les victimes et prendre la parole.

Débâillonner les bouches

Nous voulons donner une voix à ces jeunes filles et à ces femmes lynchées presque sous nos yeux. Car il ne saurait s’agir de crimes de guerre. Rappelons aux amnésiques relativistes que le 7 octobre, il n’y avait pas la guerre. En revanche, il y avait le festival Nova qui rassemblait des jeunes pacifistes, des idéalistes tous les jours en contact avec des Palestiniens. Et puis tout a basculé, avec ces actes d’une cruauté insoutenable : viols collectifs de militantes pour la paix, juives pour la plupart, mais aussi des femmes arabes israéliennes, européennes, américaines, asiatiques…

Ce silence fait écho au silence sur les milliers de femmes congolaises violées dans l’ancienne colonie belge

Qui leur rend hommage ? Qui les plaint ? Qui ouvre la bouche pour continuer à dénoncer ces islamistes qui ont extirpé femmes, hommes et enfants de leurs lits, pour les martyriser, les mutiler, les exécuter en ce 7 octobre? Ce silence fait écho au silence sur les milliers de femmes congolaises violées dans l’ancienne colonie belge. C’est le même combat. Le même silence. Où sont l’empathie, la solidarité pour les survivantes du 7 octobre, toujours aux mains de leurs agresseurs ? Pour elles aussi, la peur doit changer de camp ! Nous, signataires, rappelons qu’il ne peut y avoir ni oubli ni pardon : un violeur reste un violeur, quel que soit son camp, quel que soit le contexte.

Depuis le 7 octobre, #MeToo vaut pour toutes les femmes, sauf pour elles

Un silence mortel plane sur l’acharnement à souiller et à déshumaniser le corps des victimes. En Belgique, des personnalités et des mouvements féministes se regardent le nombril, imperméables aux cris de détresse des suppliciées. Parce qu’elles sont juives, parce que prononcer le mot « Israël » expose à des représailles et à de l’agressivité et, aussi, parce que les agresseurs doivent être dénoncés pour ce qu’ils sont : ce ne sont pas des résistants, mais des terroristes islamistes.

Résister, c’est se tenir debout et solidaire aux côtés des victimes, de toutes les victimes, d’où qu’elles soient. Depuis le 7 octobre, #MeToo vaut pour toutes, sauf pour elles. C’est pourquoi nous, signataires de cet appel, continuerons à défendre leur mémoire et à leur rendre justice.

Signataires :