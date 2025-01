Travailler dans l’enseignement permet d’avoir beaucoup de vacances, et cela suscite bien souvent de la jalousie. «Mais cet avantage attractif est trop souvent utilisé pour réduire les enseignants au silence», écrit la journaliste flamande Ann Peuteman. «Il est grand temps d’arrêter cela».

«Qui va s’occuper de mes enfants lundi? Dois-je prendre congé au travail? C’est une véritable honte». Voilà parmi les réactions les plus polies qui ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les forums de lecteurs à l’approche de la grève dans l’enseignement prévue lundi. Si certains ne comprennent déjà pas pourquoi les employés de la SNCB se mobilisent, ils semblent encore moins concevoir les raisons qui poussent les enseignants à descendre dans la rue.

«De quoi se plaignent-ils? Ils ont plus de vacances qu’ils n’enseignent en classe. Et dès qu’ils entendent dire qu’ils devront peut-être travailler une année de plus avant de partir à la pension, ils montent sur leurs grands chevaux», écrivait une mère en colère sur Facebook.

Les enseignants pourraient-ils travailler un peu plus longtemps ou se contenter d’une pension un peu moins élevée? C’est un débat qui mérite d’être mené. Mais imaginons que le grand patron de Roularta, la maison-mère du Vif, annonce qu’il envisage de ne plus verser chaque mois un montant dans notre assurance groupe, ce qui ferait que notre pension serait moindre que ce qui nous a toujours été promis. Honnêtement, je ne sais pas si un nouveau numéro du magazine sortirait la semaine prochaine. Peut-être que tous les journalistes cesseraient aussi de travailler, et il est probable que vous, cher fidèle lecteur, comprendriez cette réaction.

Pourquoi avons-nous si peu d’empathie pour les personnes à qui nous confions nos enfants jour après jour?

Pourquoi avons-nous alors si peu d’empathie pour les personnes à qui nous confions nos enfants jour après jour? «Parce qu’elles ont plus de trois mois de vacances par an», pensez-vous peut-être. Et en un sens, c’est vrai. Mais on ne peut pas continuer à utiliser cet argument à chaque fois que le personnel enseignant tire la sonnette d’alarme. De plus en plus d’enseignants sont confrontés à un burn-out? «Cela ne peut pas être à cause de leur travail, ils ont bien assez de vacances.» Les directions trouvent absurde que leurs élèves doivent encore venir à l’école le lundi 30 juin? «Une paresse sans nom! Ensuite, ils ont deux mois complets de vacances.» Les enseignants dénoncent le manque de personnel qui les oblige à travailler beaucoup plus pour combler les absences? «Oui, mais après, ils ont toujours largement le temps de se reposer.»

De nombreux enseignants trouvent cet argument insultant et finissent par en être découragés. «Quand des inconnus nous traitent de fainéants sur les réseaux sociaux parce que nous avons beaucoup de vacances, je peux encore en rire», explique une professeure d’histoire qui a longtemps hésité à participer à la grève. «Mais lorsque des amis, pendant un dîner, plaisantent en disant que je suis plus souvent chez moi qu’à l’école, ça fait mal. Ce qui est peut-être encore pire, c’est lorsque les parents d’élèves font ce genre de remarques. Juste avant Noël, j’ai entendu un père dire à un autre parent devant l’école: « Ces institutrices ont quand même une vie de luxe. Six semaines de travail et encore des vacances. » Alors que ce même homme m’appelle parfois trois fois par semaine le soir parce qu’il s’inquiète pour sa petite fille et que je sacrifie souvent mon mercredi après-midi pour lui donner des cours particuliers.»

«Les enseignants ont beaucoup de vacances»: vraiment?

Est-ce à dire que rien dans le statut des enseignants ne peut changer? Bien sûr que non. Il peut certainement être mis à jour, et aucun sujet tabou ne doit être évité. Les nominations sont-elles encore adaptées à notre époque? L’introduction d’une semaine de 38 heures ne pourrait-elle pas être envisagée? Le régime de pension du personnel enseignant devrait-il être réformé? Autant de questions qui devraient pouvoir être discutées ouvertement. Mais cela n’a de sens que si ces trois mois de vacances ne sont pas constamment utilisés comme argument.

Oui, les enseignants ont beaucoup de vacances par rapport à la plupart des autres travailleurs. C’est ainsi que l’année scolaire est structurée. Beaucoup d’entre eux ont également besoin de ces semaines libres, car leur travail est souvent éprouvant. Et en 2025, plus personne ne croit sérieusement qu’un enseignant ne travaille que lorsqu’il est en classe. Il y a des années déjà, des études ont montré que les enseignants du primaire travaillent en moyenne plus de 49 heures par semaine, et leurs collègues du secondaire presque 48 heures. Ces longues semaines de travail sont effectivement compensées par toutes ces vacances. Et c’est – heureusement – encore une des raisons pour lesquelles de nombreux jeunes et d’autres personnes en reconversion considèrent l’enseignement comme un lieu de travail attractif.

Il est donc grand temps de laisser tomber notre jalousie et d’examiner objectivement ce qui ne va réellement pas dans la profession d’enseignant.