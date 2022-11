Les premières « Assises européennes du journalisme » débutent ce mercredi

Les premières « Assises européennes du journalisme » se tiennent à Bruxelles de mercredi à vendredi sous le thème « Être journaliste en Europe ».

L’Ihecs (Institut des hautes études des communications sociales) et l’association française Journalisme & Citoyenneté co-organisent l’évènement, qui réunit l’ensemble des métiers de l’information, indiquent les deux partenaires. La réflexion portera sur les conditions d’un journalisme de qualité en Europe. Parmi les rencontres et échanges prévus lors de ces assises, Dmitry Mouratov, co-lauréat du Prix Nobel de la Paix 2021 et rédacteur en chef d’un média indépendant russe, prendra jeudi la parole en distanciel.

L’évènement passera en revue des thématiques face auxquelles le journalisme doit s’adapter. On y retrouvera les nouvelles législations européennes du Media Freedom Act, le traitement journalistique de l’urgence climatique et des migrations ou encore les questions de genre, de diversité et d’intersectionnalité des approches. « Accessible à toutes et tous, la programmation de cette édition a été conçue pour affronter collectivement les mutations de nos sociétés démocratiques« , explique Jean-François Raskin, administrateur général de l’Ihecs.

Cette nouvelle initiative n’est pas sans rappeler les Assises du Journalisme qui se tiennent en France, depuis 2007, et à Tunis, depuis 2018, à l’initiative de Journalisme & Citoyenneté. « Ces rencontres visent à garantir aux journalistes, comme au public citoyen, des conditions de production de l’information de qualité dont nos démocraties ont plus que jamais besoin », indique Jérôme Bouvier, président de l’association française.