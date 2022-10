La télévision demeure l’appareil le plus répandu pour accéder aux médias

Les Belges sont très friands de médias audiovisuels et numériques puisque 97% d’entre-eux affirment avoir regardé des contenus vidéo sur la télévision ou en ligne au cours des 30 derniers jours tandis que 86% ont écouté de l’audio. Pas moins de 82% de la population de plus de 12 ans déclare, en outre, aller sur Internet quotidiennement, selon la dernière étude Establishment Survey (ES) du CIM publiée mardi.

La télévision demeure, selon l’étude du CIM, l’appareil le plus répandu pour accéder à du contenu médiatique. 95,5% des Belges déclarent en effet en avoir une. Un tiers des foyers en possède même plus d’une. Le smartphone et le PC portable complètent ce top 3 des appareils les plus utilisés en étant tous deux présents chez au moins trois quarts de la population.

Si la télévision est toujours aussi répandue, le smartphone est de loin l’appareil le plus utilisé pour surfer sur Internet et le second appareil le plus utilisé pour regarder du contenu vidéo, poursuit l’étude.

En matière de contenu vidéo, ce sont toujours les chaînes de télévision classique qui ont le taux de pénétration le plus élevé au sein de la population belge, poursuit le CIM. Près de 80 % des Belges (79,9%) ont ainsi regardé la télévision en direct au cours des 30 derniers jours. Les contenus enregistrés (54,2 %), à la demande (27,2 %), et les sites et applications des chaînes de télévision (5,9%) complètent le podium.

Lire aussi | Les audiences du Vif en progression

La vision des films et vidéos à la demande sur les plateformes de streaming représente pour sa part 40,4%. Ce type de média remporte même la palme chez les jeunes de 12 à 24 ans, suivi par la télévision en direct et les vidéos sur les réseaux sociaux où un acteur comme TikTok est maintenant utilisés par 60,7% des jeunes précités, souligne l’étude

Pour le contenu audio, ce sont toujours les médias traditionnels tels que l’autoradio et la radio qui sont les appareils les plus utilisés. La radio FM en direct est ainsi de loin le média le plus écouté puisque 60% des Belges affirment l’avoir écoutée sur les 30 derniers jours. Ce chiffre grimpe à 74,9 % si on la combine avec l’écoute en DAB+, sur une télévision, sur un site ou sur une application ou via un agrégateur, précise le CIM. On remarque toutefois que les plus jeunes utilisent aussi de plus en plus leur smartphone pour l’audio. Chez les 12-34 ans, il se positionne ainsi sur la troisième marche du podium.

Le streaming, écouté par un peu plus d’un quart des Belges, s’offre, quant à lui, la deuxième place des médias audio. Dans ce domaine, Spotify est le leader incontesté avec plus d’un Belge sur cinq. Mais comme en vidéo, les plus jeunes sont les plus friands de streaming, qui est le premier média audio dans cette tranche d’âge.

Enfin, parmi les réseaux sociaux, Facebook reste le plus populaire. Plus de deux tiers des Belges de plus de 12 ans disent avoir visité Facebook au moins une fois dans les 30 derniers jours. Instagram (39,2%), TikTok (19%), Snapchat (18,9%) et Pinterest (18,4%) complètent le top 5.

Si YouTube affiche sa domination dans les plateformes vidéo en ligne, alors que les Belges consultent de plus en plus de vidéos sur les autres réseaux, Netflix domine pour sa part les plateformes de streaming avec un taux de pénétration de 38,1%, contre 11,9% pour son principal concurrent, Disney+, pointe encore l’étude.