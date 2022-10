Les audiences du Vif en progression

La dernière étude du CIM indiquent une progression de 17% de l’audience du Vif/L’Express.

Le Covid avait eu du bon. Du moins pour les médias, qui avaient enregistré en 2020 une année record. Mais le virus a régressé en même temps que les audiences : selon la dernière étude du CIM (Centre d’informations sur les médias), la plupart des titres de presse comptabilisent aujourd’hui moins de lecteurs.

Mais pas Le Vif/L’Express ! L’hebdomadaire et son site web (le CIM mesure l’audience cumulée, pas les ventes) enregistrent une hausse de 17%, entre novembre 2021 et juin 2022. Idem pour ses suppléments Weekend (+28%) et Focus (+8% ; pourcentage commun avec son équivalent néerlandophone).

Cette progression vaut également pour la plupart des autres titres de Roularta (+9% pour Trends et Tendances, +16% pour Femmes d’Aujourd’hui, +7% pour Sport Foot Magazine…) et semble confirmer une tendance positive pour les quality papers, puisque des titres comme Sudpresse ou La DH reculent bien davantage que d’autres quotidiens. Seul Le Soir progresse (+4.5%).

Précision : la méthodologie de l’enquête du CIM a été modifiée, cette année (diminution de l’échantillon, de la période étudiée…), ce qui pourrait avoir eu un impact sur ces résultats en accentuant les évolutions à la hausse comme à la baisse.

Le Vif remercie en tout cas ses lecteurs et continuera à miser sur un journalisme qualitatif, dans son magazine comme sur son site.