Il est interpellant de constater qu’une ministre en charge de la pauvreté vienne offrir un don à Viva for Life. Son rôle n’est-il pas de mettre en place des politiques efficaces afin de combattre ce fléau et de rendre inutile ces opérations de solidarité? Participer à l’action démontre un sentiment d’impuissance et un signe peu encourageant quant à la compétence des institutions à trouver des solutions. Et si ce geste s’effectue avec toute la publicité d’une audience nationale, il est logique de s’interroger sur sa nature. Solidarité hypocrite et électoralisme primaire? Le Premier ministre a, quant à lui, vanté les mérites de Viva for Life… qui a permis de mettre en lumière la pauvreté de nos pays riches. N’en connaissait-il pas l’existence auparavant? N’avait-il aucune conscience que ce problème devait être traité sérieusement? A la pertinence des actions de notre gouvernement, ou plutôt en l’absence de mesures, les réponses sont connues. La déconnexion entre les gouvernants et les gouvernés devient chaque jour un peu plus importante.