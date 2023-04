Trois cents millions d’euros seront investis chaque année pour arriver à cet objectif. Lydia Peeters (Open VLD), ministre de la Mobilité, place son nouveau plan sous la bannière de la sécurité, en particulier des usagers les plus vulnérables. Par l’interdiction de toute circulation motorisée près des écoles d’ici à 2040 et par la chasse à au moins 125 carrefours dangereux par an, un enfant de 8 ans devra pouvoir se déplacer de manière autonome à vélo sur le chemin de l’école ou pour son plaisir.