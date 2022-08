«Si la loi des hommes est en conflit avec celle du ciel, alors les fidèles seront rangés sous la bannière de Dieu contre eux.» En juillet 1984, une jeune mère et sa fille, âgée d’à peine 15 mois, sont retrouvées sauvagement assassinées à leur domicile au cœur de l’influente communauté mormone d’une ville modeste de l’Utah. Le fait divers fit grand bruit à l’époque et profondes furent ses ondes de choc, à tel point qu’une petite vingtaine d’années plus tard, en 2003, le célèbre auteur américain Jon Krakauer (Into the Wild) lui consacra un ouvrage de non-fiction tentant de comprendre cet horrible crime perpétré au nom d’un fondamentalisme religieux aveugle. C’est ce livre que se propose aujourd’hui librement d’adapter la minisérie Under the Banner of Heaven. Créée par Dustin Lance Black, le scénariste des films Milk (Gus Van Sant, 2008) et J. Edgar (Clint Eastwood, 2011), elle remonte aux racines du mal en accompagnant l’inspecteur Jeb Pyre (Andrew Garfield) dans son enquête sur cette sombre affaire familiale aux tortueuses ramifications, qui questionne aussi la place laissée aux femmes au sein d’une communauté aux règles inflexibles. Lui-même mormon, Pyre se voit amené à réévaluer sa propre existence et ses propres croyances à mesure que la vérité se dévoile. Si certaines séquences virent un peu trop démonstrativement à la petite leçon d’histoire sur la doctrine mormone, la série réussit plutôt bien à traduire les doutes et les interrogations de ce personnage en crise, aidé en cela par une approche très émotionnelle du drame et la bande-son électrisante composée notamment pour l’occasion par Jeff Ament, le bassiste de Pearl Jam. Baigné d’une légitime solennité, l’ensemble, à la classique construction en flash-backs, explore avec rigueur les aberrantes dérives et contradictions d’une approche dogmatique extrême de la foi.

Une série créée par Dustin Lance Black. Avec Andrew Garfield, Sam Worthington, Daisy Edgar-Jones. Disponible sur Disney+. 7