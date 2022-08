Matthias Diependaele (N-VA), ministre flamand du Logement, entend assainir un marché des logements étudiants sous pression en Flandre, en proie à une pénurie de kots payables et de bonne qualité. Une réflexion sera lancée à la rentrée sur l’introduction d’un label uniforme visant à travailler sur l’offre disponible et à faire en sorte que les logements étudiants soient tenus de répondre à des normes de qualité de vie, de sécurité incendie et de convivialité.