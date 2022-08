Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

En 1962, alors qu’ils vivent retirés dans la campagne anglaise avec leurs trois enfants, l’écrivain Roald Dahl et l’actrice Patricia Neal sont confrontés au décès de leur fillette Olivia, emportée par la rougeole. Et leur couple d’entrer en zone de turbulences, alors qu’il se réfugie dans l’écriture de ce qui deviendra Charlie et la chocolaterie, tandis qu’elle tente de faire face. Une dynamique qui inspire à John Hay (Jimmy Grimble) un film sensible (lire le dossier page 10) sur la perte et la faculté de se réinventer, déjouant joliment au passage les pièges du biopic classique (tout en proposant un portrait contrasté de Dahl), mais pas tout à fait ceux de la reconstitution empesée. En découle un joli film à l’ancienne, au charme délicatement ouaté.