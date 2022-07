Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Les 29 & 30/07

Perché sur le terril Pirron, du côté de Saint-Nicolas, le festival liégeois fait partie de ces événements nés en réaction aux grands rassemblements de l’été. A la fois curieux et ouvert, pointu et accessible, le Supervue prend un plaisir manifeste à mélanger musiques qui dépotent (entre électro et décharges punk-rock) et arts visuels originaux. Le tout en chérissant plus que tout les idées d’«intimité» et, surtout, de convivialité.