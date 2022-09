Respect de la chose jugée

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Je suis d’accord avec Monsieur Gérard W., de Liège, qui souhaite que les victimes acceptent les décisions de justice (Le Vif du 1er septembre), même si, parfois, à un moment donné, l’évolution de la peine peut leur paraître inacceptable. Mais pour le compléter, j’ajouterai que cela vaut aussi pour les accusés. Trop souvent, leurs avocats estiment que la peine est trop lourde et font quasi systématiquement appel de la décision. Cela conforte les coupables dans l’idée qu’ils sont victimes d’une injustice, même si les fautes commises sont graves. Il en résulte un encombrement de la justice, qui peine de plus en plus à assumer son rôle. Les avocats feraient mieux d’expliquer aux coupables qu’ils ont mal agi et qu’il est normal qu’ils soient punis.