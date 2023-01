Pas d’indexation pour les retraités?

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Bruno Colmant affichait, sur votre site (levif.be du 22 décembre), une réelle sérénité qui me rassure et qui contraste avec ses convictions d’hier. Néanmoins, quand il affirme qu’il serait possible de réserver l’indexation aux seuls salaires, j’y vois une contradiction majeure. Comment peut-on envisager la chose si la posture concurrentielle de la Belgique est effectivement mise à mal par cette indexation des revenus du travail et l’exclure pour les retraités? Des retraités, l’économiste ne parle pas, alors que l’inflation ruine leur épargne accumulée depuis des années, une épargne privée qui serait, selon lui, la bouée de sauvetage d’un Etat désargenté. Une autre contradiction?