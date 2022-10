Soi

BAGARRE À L’ÉCOLE MATERNELLE

Elle devait, dit-elle, avoir 3 ou 4 ans. L’âge où la société vous confronte. «Certains avaient décidé que j’étais une sorte d’animal bizarre et étaient déterminés à me le faire sentir. Et comme j’ai toujours été une grande gueule, les petits garçons voulaient montrer qu’ils étaient plus forts que moi. Je me suis défendue. J’ai eu des coups de pied, des coups de poing. Et ils ont reculé. On a mis dans mon journal de classe “Marie-Christine est brutale”, le sommet de l’injustice! Et là, je pense, je me suis dit “jamais de toute ta vie tu ne te laisseras faire”. S’il n’y a pas de place à côté, on peut comprendre qu’on vous marche sur les pieds. Mais s’il y a de la place et qu’on vous marche quand même sur les pieds, c’est une agression…» C’est de là, peut-être, que lui vient ce goût du combat.