Nuit des Fanfares

A Marchin, petite commune de l’arrondissement de Huy qui héberge le Pôle des arts du cirque et de la rue Latitude 50, la fin de la saison se célèbre au son chaleureux des cuivres, et principalement en extérieur autour du kiosque de la place de Grand-Marchin. Cette Nuit 2022 rassemblera plusieurs formations: En Fanfare, avec son répertoire New Orleans et manouche, le duo théâtralisant et hors des sentiers battus Brik Tu-Tok et le brass band The Brums, avec ses compositions originales flirtant avec l’électro pour trois cuivres et un batteur. Quant aux Français de Radio Kaizman, dont la particularité est de conjuguer la tradition des fanfares à l’énergie urbaine du hip-hop, ils se produiront doublement: à 21 h 30 pour donner toute leur ampleur en extérieur, et après minuit, lors d’un set acoustique dans le bistro. L’ événement est gratuit.