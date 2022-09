Le (vrai) prix de l’électricité

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

[…] Le prix de l’électricité n’a plus rien à voir avec son coût de production réel. Il est fixé par le sacro-saint marché de l’électricité, invention des années 1990, en perpétuel réaménagement et qui n’arrête pas de dysfonctionner. Dans ce marché, le prix payé à un moment donné est celui qui provient du coût de production de l’installation la plus chère sur le réseau, ignorant les coûts plus bas des autres. C’est au détriment du consommateur, et à l’avantage des producteurs qui produisent à plus bas coûts. Scandaleux! Mais ce ne sont pas ces producteurs qu’il faut incriminer, plutôt ceux qui ont laissé se développer cette ineptie du marché de l’électricité: les politiques. Les producteurs, eux, se sont «intelligemment» adaptés aux rêves béats des politiques qui voyaient dans le marché le moyen de réduire les prix de l’électricité. Zéro pointé! Car l’électricité n’est pas une marchandise comme une autre mais un bien commun, vital à l’économie, complexe à mettre en œuvre car fonctionnant en réseau avec un équilibre permanent entre offre et demande, et qui doit être géré comme un service (au) public. Aujourd’hui, la crise est là, due à l’escalade des prix du gaz, le moyen le plus cher de produire de l’électricité. […] Et que fait notre gouvernement par la bouche de notre Premier ministre? Il informe ses «chers concitoyens» qu’ils souffriront durant quelques hivers. Serrez-vous la ceinture! Un peu facile, pour ne pas dire minable. […]