Le centre de testing Covid

Clap de fin: les centres bruxellois Molenbeek et Pacheco mettent un terme à leurs activités de tests PCR ce 30 novembre. Ils étaient les deux derniers encore actifs en Région bruxelloise. Les chiffres de contamination au Covid remontent pourtant, ces derniers temps. Entre le 19 et le 25 novembre, quelque 934 contaminations ont été enregistrées chaque jour, soit une hausse de 25% par rapport aux sept jours précédents. Dans la foulée, les hôpitaux ont enregistré davantage d’admissions – 63 par jour –, c’est-à-dire 40% de plus qu’une semaine plus tôt. Même si la pandémie tend à reprendre de la vitesse ces derniers temps, le coronavirus et son impact sur la vie quotidienne des habitants du pays sont globalement en recul. En janvier dernier, le pic de contaminations avait été franchi, avec quelque 68 000 personnes atteintes du Covid. On en est loin. Cette fermeture découle de la décision prise, le 12 octobre dernier, par la conférence interministérielle Santé publique: cette dernière avait alors décidé de revoir sa stratégie de dépistage et de privilégier les autotests et les tests rapides antigéniques possibles dans quelque 360 pharmacies, au détriment des tests PCR effectués dans des centres publics. Il ne sera donc plus possible, à l’avenir, de s’y présenter pour se faire tester. Il est vrai que les tests PCR sont de moins en moins exigés dans une série de situations. En cas de symptômes de Covid qui persisteraient ou s’aggraveraient au-delà de cinq jours, le médecin généraliste décidera au cas par cas si un test est ou non nécessaire et quel type de test pratiquer. Dans l’hypothèse où un test PCR s’imposerait, les patients pourront soit demander à leur médecin d’y procéder, soit se rendre dans un laboratoire ad hoc pour l’effectuer. Signe que la pandémie s’éloigne lentement, les centres de vaccination, eux aussi, mettront un bémol à leurs activités. Les centres de Forest et Woluwe-Saint-Pierre ferment leurs portes le 30 novembre 2022 tandis que celui de Molenbeek fera de même le 31 décembre. Seul le centre de Pacheco assurera encore des vaccinations jusqu’au printemps, le 31 mars 2023. Actuellement, quelque 4 000 personnes se font vacciner contre le Covid chaque semaine à Bruxelles, dont la moitié en pharmacie ou chez leur médecin généraliste. Les autorités comptent en effet sur ces précieux relais de première et deuxième ligne pour continuer à assurer la vaccination auprès de ceux qui le souhaitent. Les pharmaciens, les infirmiers et les médecins assument de fait de plus en plus cette mission.