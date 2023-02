En Wallonie, sept candidats sur dix échouent au test de conduite théorique

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

VRAI

En 2022, en Wallonie, le taux de réussite du permis théorique ne dépassait guère les 32,5%. Un pourcentage légèrement supérieur à Bruxelles puisque, pour cette même année, il s’élevait à 41,58%. «Beaucoup de candidats sous-estiment l’examen. Ils roulent d’abord à vélo, voire en scooter, et pensent connaître le code de la route. Cependant, il faut vraiment l’étudier car il y a des règles que l’on ne connaît pas forcément, telle que la hauteur ou le chargement autorisés», souligne Benoit Godart, de l’institut Vias. «Si le taux de réussite du permis pratique est plus élevé que celui du permis théorique, c’est parce qu’ il y a une présélection, les personnes qui passent leur permis pratique étant déjà dans le processus d’apprentissage», analyse, quant à elle, Camille Thiry, de Bruxelles Mobilité. Mieux, si on peut dire: huit conducteurs flamands sur dix ne réussiraient pas leur examen théorique s’ils devaient le repasser. C’est ce que révèlent les résultats du quiz de la route soumis par le VAB, l’organisation flamande de mobilité. Sur les quelque 5 000 personnes qui y ont répondu, 86,1% ont obtenu un score de moins de 21 sur 25. Selon le VAB, tant les conducteurs débutants que les chauffeurs expérimentés ont une piètre connaissance du code de la route.