Cela fait plus de quinze ans qu’ Art Contest aide les talents émergents. Applaudissements: pour soutenir la création plastique belge, toutes les initiatives sont les bienvenues. Le principe? Un concours ouvert à tous les jeunes artistes résidant en Belgique, quelle que soit la discipline dans laquelle ils évoluent. Pour départager les dix candidats retenus, exposés à l’Espace Vanderborght, à Bruxelles: un jury au sein duquel on pointera la présence de Carine Bienfait (JAP), Liliane De Wachter (Mukha), Catherine Mayeur (professeure), Devrim Bayar (curatrice au Wiels) et Simon Delobel (galeriste). Autant dire que cet aréopage ne manque pas de crédibilité. And the winners are? Aymeric Tarrade, João Basto, Hadrien Bruaux, Wim De Pauw, Tom Hallet, Mélissa Medan, Lucian Moriyama, Paulius Sliaupa, Zena Van den Block et Emma Verhulst. Il ne reste plus qu’une semaine pour découvrir ces grands de demain…