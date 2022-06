Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Stand up festival

les 29 et 30 juin

Après une première tentative réussie l’an dernier, Liège remet le stand-up à l’honneur au cours de deux soirées sous forme de plateaux d’humoristes, l’une encadrée par Inno JP et l’autre par Dena.

Au Théâtre de Liège.

Festival VTS

du 30 juin au 10 juillet

Théâtre pour petits et grands, humour, danse et fanfare se côtoient à l’abbaye de Stavelot. On vous recommande le poignant Nourrir l’humanité – Acte 2, sur la crise et les espoirs du monde agricole.

A Stavelot.

Festival Bruxellons!

du 11 juillet au 27 septembre

L’événement au château du Karreveld s’articule une nouvelle fois autour d’une comédie musicale à regarder et écouter sous les étoiles: Elisabeth, sur la vie de l’impératrice autrichienne Sissi.

A Bruxelles.

Chassepierre

les 20 et 21 août

Le Festival international des arts de la rue reprend du poil de la bête et fête sa revanche sur le Covid avec une affiche hypergénéreuse. Avec, entre autres, Carré Curieux, Les Batteurs de pavés et la compagnie Scopitone.

A Chassepierre.